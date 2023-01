Symulator budowy domów zdążyliśmy już poznać. Okazuje się jednak, że Builder Simulator, bo właśnie o nim mowa, doczeka się wersji VR.

Będzie można sprawdzić się w roli budowlańców

Gry symulacyjne mają swoje 5 minut. Cieszą się naprawdę sporą popularnością, dla niektórych to nawet niezrozumiały fenomen. Co chwilę pojawiają się kolejne pomysły i gdy wydaje się, że nic dziwniejszego nie powstaje, producenci i wydawcy znów zaskakują. Również Builder Simulator od Live Motion Games spotkał się z ciepłym przyjęciem (77% pozytywnych recenzji na Steam), ale czy jest to produkcja, którą warto przenieść na grunt wirtualnej rzeczywistości?

Jak widać, tak. Krakowski startup EpicVR pracuje nad Builder Simulator VR. Użytkownicy gogli będą mieli okazję na sprawdzenie się w roli budowlańców i projektantów, na spróbowanie swoich sił w stawianiu od podstaw domów i obiektów przemysłowych. Co za tym idzie, w Builder Simulator VR nie obejdzie się bez aktywności fizycznej. Oczywiście nie tak wyczerpującej jak na prawdziwej budowie, ale być może większej niż w innych grach tego typu.

Zobacz zwiastun Builder Simulator VR

Jeśli wierzyć zapewnieniom płynącym z obozu EpicVR, wiele uwagi poświęca się na przygotowanie i testowanie różnego rodzaju mechanik, by w efekcie rozgrywka, a w zasadzie wykonywane czynności związane z szeroko pojętą budowlanką prezentowały się tak, jak w rzeczywistości.

„Staramy się stworzyć poniekąd nową odmianę tej gry. To nie będzie zwykły port, który obsługujemy, siedząc na kanapie. Oczywiście gracze otrzymają od nas możliwość skorzystania z różnych ułatwień, ale jednak tytuł będzie wymagał od nich też aktywności fizycznej. Myślę, że dzięki przeniesieniu go do świata wirtualnej rzeczywistości, zyska on nowy wymiar. Intensywnie pracujemy nad tym, aby wszystkie czynności i wyzwania, przed którymi staną gracze były jak najbardziej realistyczne. [...] Wiele mechanik musimy przemyśleć tzn. zastanowić się, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. Jako przykład podam wykonywanie prac budowlanych z użyciem łopaty, gdzie analizujemy m.in. która ręka i w jaki sposób najczęściej tą łopatą pracuje i jaki sposób jest najwygodniejszy. Moim zdaniem w grze osiągnęliśmy satysfakcjonujący poziom rzeczywistego zachowania się obiektów i interakcji rękami. Mam nadzieję, że efekty pozytywnie zaskoczą graczy.” - Adrian Łapczyński, prezes EpicVR

Kiedy premiera Builder Simulator VR?

Sympatyzujecie z grami VR? Jak podoba Wam się Builder Simulator VR? Trzeba uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości, ponieważ nie podano daty premiery. Póki co twórcy oraz PlayWay SA (wydawca) mówią ogólnie o 2023 roku.

