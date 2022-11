Moda na symulatory nie słabnie i choć większość z nich nie zasługuje nawet na wzmiankę, zdarzają się też perełki. Czy Police Simulator: Patrol Officers jest jedną z nich? Cóż, trudno powiedzieć.

Police Simulator: Patrol Officers – gra, która zbierze każdą ocenę

Trudno powiedzieć, czy Police Simulator: Patrol Officers to dobra gra. Wszystko zależy od tego, kogo się spyta. No bo na przykład recenzent z serwisu Impulsegamer określa ją jako „GTA z perspektywy stróża prawa” i przyznaje jej dziewiątkę w dziesięciostopniowej skali. Serwis XboxEra z kolei ocenia ten tytuł na 2/10, mówiąc, że nie reprezentuje on sobą żadnej jakości. Po środku mamy trójki, czwórki, szóstki czy ósemki…

Jeśli ufasz graczom na Steamie, to spośród prawie 8 tysięcy graczy aż 85% przyznało temu tytułowi pozytywną opinię. Swoją drogą ta liczba świadczy o niemałym zainteresowaniu tą grą, a potwierdzenie odnajdujemy też w Sklepie Microsoftu, gdzie Police Simulator: Patrol Officers znajduje się wśród bestsellerów – zaraz obok Call of Duty: Modern Warfare II, FIFA 23 czy (nietracącego na popularności Grand Theft Auto V.

Zobacz zwiastun gry Police Simulator: Patrol Officers:

Symulator policjanta to ciekawa koncepcja

Popularność nie jest jednak zaskakująca, bo koncepcja wydaje się naprawdę interesująca. W Police Simulator: Patrol Officers wcielamy się bowiem w funkcjonariusza sprawującego służbę w fikcyjnym amerykańskim miasteczku i pnącego się po szczeblach kariery. Zaczynamy od mandatów za niewłaściwe parkowanie, by z czasem powstrzymywać handlarzy narkotyków. Graficznie produkcja nie powala, ale jako gierka dla relaksu powinna sprawdzić się idealnie.

Gra Police Simulator: Patrol Officers jest dostępna na PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4.

Źródło: Pure Xbox, inf. własna