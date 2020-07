Dobry i tani zasilacz? Firma Thermalake przygotowała wyjątkową propozycję, która może okazać się hitem tańszych zestawów.

Thermaltake Smart BM2 – cztery wersje do wyboru

Mowa o modelach Smart BM2, które zastępują serię Smart BM1 - w ofercie producenta pojawią się wersje o mocy 450 W, 550 W, 650 W i 750 W. Poszczególne warianty pozwolą zatem na budowę zarówno słabszych, jak i wydajniejszych konfiguracji do gier.

Jednostki cechują się częściowo modularnym okablowaniem – na stałe przymocowano tylko główne wiązki, a pozostałe można podpiąć wg własnego uznania. Warto zauważyć, że zastosowane wiązki mają płasko ułożone przewody, co ułatwi aranżację okablowania i budowę estetycznego zestawu.

Dobra budowa i wysoka sprawność

Głównym atutem nowych zasilaczy ma być dobra jakość wykonania. Producent chwali się japońskim, głównym kondensatorem i konwerterami DC-DC - konstrukcja ma przekładać się na stabilne napięcia wyjściowe oraz wysoką sprawność energetyczną (certyfikat 80 PLUS Bronze).

Modele Smart BM2 wykorzystują 140-milimetrowy wentylator – jego prędkość obrotowa została tak dobra, aby uzyskać kompromis między wydajnością a kulturą pracy.

Thermaltake Smart BM2 – ma być tanio i dobrze

Zasilacze Thermaltake Smart BM2 mają trafić do sprzedaży pod koniec września. Według deklaracji producenta, ceny nie będą odbiegać od modeli Smart BM1, co wskazuje na ekonomiczny segment. Nowe modele mogą być zatem atrakcyjną propozycją dla osób składających tańsze zestawy (zwłaszcza jeżeli dodamy do tego 5-letnią gwarancję).

Źródło: Thermaltake

