Nowe myszki gamingowe w ofercie firmy Cooler Master – MM730 i MM731 – to propozycje dla graczy preferujących wagę piórkową.

Cooler Master MM730 – gamingowa myszka o wadze 48 gramów

Cooler Master MM730 i MM731 to lekkie myszki gamingowe o nieprzeciętnej wytrzymałości i szybkości, jakiej należałoby oczekiwać od tego rodzaju urządzeń. Ten pierwszy model waży zaledwie 48 gramów, co znaczy, że jest nawet lżejszy niż „dziurawy” MM720, którego recenzję publikowaliśmy w maju. Ma równocześnie bardziej klasyczną, „pełną” konstrukcję.



Cooler Master MM730

MM730 ma na pokładzie jeden z najlepszych sensorów, jakie są obecnie montowane w myszkach, mianowicie PixArt PAW3389 o rozdzielczości sięgającej 16 000 DPI i szybkości na poziomie 400 IPS. Za błyskawiczną rejestrację kliknięć odpowiadają z kolei optyczne przełączniki, które są przy okazji bardzo wytrzymałe (ich żywotność wynosi mianowicie 70 milionów kliknięć). Nie ma też mowy o tarciu, bo od spodu producent zastosował teflonowe ślizgacze.

Bezprzewodowa myszka Cooler Master MM731 – równie ciekawa opcja

Z kolei Cooler Master MM731 jest myszką bezprzewodową. Może łączyć się z komputerem w paśmie 2,4 GHz albo przez Bluetooth 5.1 i lepiej wybrać to pierwsze rozwiązanie, ze względu na szybsze raportowanie (co 1 ms) i dłuższy czas działania (do 190 godzin). Ze względu na akumulator urządzenie jest jednak minimalnie cięższe, choć przy masie 59 gramów wciąż reprezentuje wagę piórkową.



Cooler Master MM731

Poza brakiem kabelka na zewnątrz MM731 wygląda bardzo podobnie do MM730, ale wiedz, że w środku znajduje się inny sensor. Komfort jest jednak równie wysoki, bo jest to bardzo dobry czujnik PixArt PAW3370.

Obie myszki lada chwila trafią do sprzedaży. Za MM730 zapłacimy 370 złotych, a za MM731 – o 30 zł więcej.

Źródło: Entrymedia, Cooler Master