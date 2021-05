CoolerMaster MM720 to specyficzny gamingowy gryzoń o pięknym wnętrzu. Topowy sensor optyczny, piórkowa waga i godna uwagi wodoodporność. To wszystko kryje się pod wyraźnie profilowaną, dość małą obudową, która może być całkiem wygodna. Testujemy!

4,6/5

Recenzja myszki Cooler Master MM720

Cooler Master MM720 reprezentuje myszki gamingowe, które trafiają w najbardziej wyszukane gusta. Nie prezentuje się efektowniej niż jej dziurawe rywalki. Przez koneserów klasycznych konstrukcji uznawana jest za nienachalną z wyglądu. Nie sposób jednak nie zwrócić na nią uwagi, gdyż waży zaledwie 49 g, ma specyfikację godną uwagi gracza, a perforowaną obudowę można bez obaw zalewać.

Malutka, szeroka i taka... specyficzna

Cooler Master MM720 prezentuje się skromnie. Obudowa o strukturze plastra miodu nie jest niczym zaskakującym, bardziej trochę już oklepanym designem. Zwraca ona jednak uwagę kształtem i wielkością.

Jest malutka, szeroka i wyraźnie profilowana pod prawą dłoń. Już pierwsze wizualne spotkanie z tym modelem daje pewność, że nie jest to gryzoń dla każdego chociażby pod względem wizualnym. Można założyć, że dopasowana jest pod dany charakterystyczny rodzaj chwutu i okresloną wielkość dłoni. Sam kształt nie jest innowacyjny, pojawił się już u tego procudenta 10 lat temu i znalazł grono swoich fanów.

Porównanie kształu Cooler Master MM720 z myszką DM6 Holey

Tylko 49 gramów

Jeszcze calkiem niedawno najlżejszymi myszkami były dla mnie modele schodzące poniżej 60 gramów. Idealne do FPSów, leciutkie konstrukcje unoszące dłoń w powietrzu. Na początku 2020 roku mianem gamingowego piórka określiłam 60-gramową myszkę Cooler Master MM711. Walka o ultralekkość trwała przez cały rok. Przy myszce o wadze 49 gramów brakuje mi już porównań. Tak lekka konstrukcja myszki Cooler Master MM720 jest ledwo wyczuwalna w dłoni.

Warto również zwrócić uwagę na lekki i wygodny kabel w oplocie o długości 1,8 m, który również jest praktycznie niewyczuwalny podczas użytkowania. Niepokojące wydaje się jednak śnieżnobiałe wykonanie oplotu, które jest najmniej odpornym na zabrudzenia kolorem.

Do dyspozycji gracza jest 6 przycisków oraz rolka z wypustkami (struktura ta pozwala na większką kontrolę, która przekłada się na precyzyjność).

Przyciski główne opierają się na przełącznikach optycznych o zwiększonej szybkości, a ich żywotność to aż 70 mln kliknięć. Z kolei przyciski boczne oraz rolka spokojnie przeklikają 5 mln.

Na spodzie myszki znajdziemy przycisk do zmiany DPI oraz jeden okalający sensor i dwa spore ślizgacze z z PTFE.

Myszka Cooler Master dostępna jest w kolorze białym oraz czarnym, w wersji matowej i błyszczącej. W zestawie znajdziemy komplet ślizgaczy i dodatkowe naklejane panele antypoślizgowe.

Dwustrefowe podświetlenie przebijające przez perforowaną obudowę i prezentuje się bardzo ładnie. RGB jak RGB - jesteśmy już nim opatrzeni i nie robi ono dużego wrażenia. Jednak temu szerokiemu gryzoniowi zdecydowanie dodaje ono uroku.

Mysz, którą możesz umyć pod bieżącą wodą

Perforowane konstrukcje ze względu na widoczne wnętrze gryzonia, budzą obawy użytkowników związane z całkiem realną możliwością ich zalania. To samo dotyczy zbierania się kurzu w takiej strukturze plastra miodu.

Po pierwsze warto zwrócić uwagę na mleczną osłonę, która znajduje się pod obudową z plastra miodu. Myszka jest w tak wysokim stopniu wodoodporna, że możemy ją bez obaw umyć pod bieżącą wodą. Posiada ona certyfikat IP58, który zapewnia całkowitą ochronę w przypadku zanużenia w wodzie oraz ochronę przed kurzem, który mógłby dostać się do środka.

Idealna myszka pod Claw Grip

Szerokość i specyficzne profilowanie myszki Cooler Master MM720 sprawiają, że jest ona idealna pod chwyt Claw Grip. Jej kształty pozwalają na wygodne ułożenie śródręcza na grzbiecie gryzonia, jest też specjalne miejsce na ułożenie palcy po bokach. Mysz jest jednak mała, więc raczej będzie to claw grip 5 punktowy (bez oparcia dolnej części śródręcza na końcu myszki).

W tym wypadku widać, że chwyt typu szpon się sprawdzi. Jej kształty nie wykluczają jednak korzystania z innych popularnych rodzajów chwytów myszki. Zarówno Palm jak i Finger też się sprawdzą. Wszystko zależne jest od wymiarów dłoni.

Specyfikacja techniczna myszki Cooler Master MM720

Design myszki Cooler Master jest na tyle specyficzny, że nie trafi w gusta każdego. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w odniesieniu do specyfikacji technicznej, która zdecydowanie jest przekonująca z punktu widzenia gracza.

Rodzaj sensora: optyczny, PIXART PMW3389 Rozdzielczość: 7 poziomów, 400 - 16000 DPI (3 domyślne, 4 z możliwoścą konfiguracji) LOD (Llift-off distance): z możlwiością konfiguracji (1/2/3 mm) < ~2mm Polling Rate: 1000 Hz Maksymalne przyspieszenie 50 g Przyciski: 6 Przyciski główne: 70 mln kliknięć Waga (bez kabla): 49 g Wymiary: 105 x 76 x 37 mm (dł. x szer, x wys.) Długość kabla: 1,8 m Funkcje dodatkowe: oprogramowanie,

wbudowana pamięć,

podświetlenie RGB

naklejki antypoślizgowe i dodatkowe ślizgacze w zestawie

przycisk do zmiany DPI. Cena w dniu publikacji: około 280 zł

Oprogramowanie MasterPlus

Wszelkie konfiguracje w ustawieniach myszki możemy wprowadzać po instalacji oprogramowania MasterPlus. Aplikacja jest przejrzysta i prosta w obsłudze. Możemy tutaj m. in. tworzyć i edytować makra, zapisywać profile w pamięci mysz, przypisywać niestandardowe funkcje do klawiszy, a także zmienić ustawienia sprzętowe (m.in. DPI, Polling Rate, LOD).

W aplikacji Master Plus można oczywiście bawić się również podświetleniem myszy.

Jak mysz Cooler Master MM720 sprawdziła się w testach?

Producent zadbał, aby serce gryzonia spełniało oczekiwania wymagających graczy. Mamy tutaj sensor Pixart PMW3389, który znajduje się w czołówce aktualnie najlepszych sensorów optycznych dostępnych na rynku. Jak wypadł podczas testów?

Częstotliwość odświeżania utrzymuje się przy wartościach około 1000 Hz.

W teście na interpolację (w programie VMouseBench v0.0.7a) przy ustawieniu na bazowych rozdzielczościach (400, 800, 1200, 1600, 3200, 6400 i 16000 DPI) interpolacja pojawia się przy najwyższej wartości - 16000 DPI.

Po instalacji oprogramowania zobaczycie, że zwiększono maksymalną wysokość DPI, udostępniając możliwość ustawień aż do 32000 DPI.

Badając bardziej szczegółowo obecność interpolacji podczas testów, pierwszą jej minimalną obecność można zauważyć przy wartości 13500 DPI.

Gracze, którzy grają na niskich wartościach, liczyć mogą na niski LOD (wysokość, przy której po podniesieniu myszy będzie śledzony jej ruch).

Cooler Master MM720 - czy warto?

Mimo mojego początkowo negatywnego nastawienia do jej kształtu muszę przyznać, że po jej wyczuciu idealnie układała się w mojej dłoni (początkowo zdarzało mi się trzeć małym palcem o podkładkę, po jakimś czasie nie miałam tego problemu - dłoń dostosowała się do nowego kształtu i stworzyła wygodną pozycję).

Jest to na tyle specyficzny kształt, że polecam przetesowować mysz w dłoni przed zakupem. Z większością mniej uniwersalnych profilowań szanse, że akurat trafisz w swoje potrzeby, są znacznie mniejsze. Jednak warto się nimi zainteresować, bo może okazać się, że to właśnie ta jedyna, perfekcyjnie dopasowana do Twojego chwytu (szczególnie jeśli preferujesz Claw Grip).

Cooler Master MM720 świetnie sprawdzi się do FPS-ów. To ultralekka myszka, która sprawdza się doskonale przy dynamicznych, szybkich ruchach. Nie obciąża nadgarstka nawet przy wielogodzinnych sesjach. Mamy tutaj świetną specyfikację, możemy też liczyć na pełną precyzję. Dodatkowo nie musimy obawiać się o uszkodzenie myszki w przypadku jej zalania.

Ocena końcowa Cooler Master MM720

Plusy:

ultralekka konstrukcja (49 g)

topowy sensor optyczny

wodoodporna obudowa

wygoda użytkowania (kwestia mocno indywidualna)

Minusy:

wizualnie nie zachwyca

śnieżnobiały kabel (mała odporność na zabrudzenia)

cena

Podsumowanie

Ergonomia/kształt:

Jakość pracy przycisków: super

Jakość wykonania:

super

Design/stylistyka:

Możliwość personalizacji:

dobry plus

92% 4,6/5

