Cooler Master wprowadził na rynek obudowę Oracle Air, która pozwala na szybkie i bezpieczne przenoszenie dysków SSD M.2.

Cooler Master Oracle Air to elegancka obudowa na nośniki M.2. Dzięki niej użytkownik nie tylko będzie mógł bezpiecznie transportować swoje pamięci masowe, ale również otrzyma możliwość korzystania z nich za pośrednictwem innych urządzeń.

Dzięki zastosowaniu interfejsu NVMe oraz standardu USB 3.2, obudowa ma przesyłać dane z prędkością do 1000 Mb/s. Specyfikacja produktu sugeruje, że Oracle Air sprawdzi się nawet w przypadku gier lub edycji treści.

Obudowa, o której mowa, wykonana jest ze stopu aluminium i posiada wbudowane podkładki termiczne, więc użytkownik powinien być spokojny o temperaturę pracy dysku SSD, a także odpowiednią ochronę samego nośnika. Jego prosta konstrukcja pozwoli na szybkie przekształcenie SSD M.2 w przenośną pamięć masową bez śrubek.

Specyfikacja techniczna obudowy Cooler Master Oracle Air

Numer produktu SOA010-ME-00 Kolor zewnętrzny Spiżowy Materiał Aluminum Wymiary (dł. x szer. x wys.) 128,5 x 42 x 18,5 mm Interfejs - połączenie USB 3.2 Gen 2 Type-C Interfejs - magistrala M.2 NVME PCIe Gniazda dysków M.2 (MKey) Prędkość oficjalna 10 Gb/s (odczyt/zapis) Rzeczywista prędkość 1054 MB/s (odczyt/zapis) Rozmiar dysku SSD 2280, 2260, 2242, 2240, 2230 Typ gniazda Type-C, L=250mm Gwarancja 2 lata Seria Oracle Typ pamięci masowej M.2 SSD

Cooler Master Oracle Air charakteryzuje się kompatybilnością z pamięciami M. 2 o różnych rozmiarach: od 2230 do 2280. Obudowa jest kompatybilna z systemami PlayStation, Windows, macOS, Linux, Android i iOS, a z innymi urządzeniami komunikuje się za pomocą złącza USB - C. Produkt ma zapewnić użytkownikom bezproblemowe działanie, niezależnie od używanego sprzętu. Dodatkowo, zgodność z systemem MOLLE pozwoli na łatwe zamocowanie go do plecaków.

Cena Cooler Master Oracle Air

Obudowa Cooler Master Oracle Air ma trafić do sprzedaży w drugim tygodniu maja, w cenie około 270 zł.

źródło: informacja prasowa