Sprzęt do gier

Dobre, ergonomiczne stanowisko pracy to podstawa dla graczy i profesjonalistów. Doskonale wie o tym firma Cooler Master, która zaprezentowała Orb X – wielofunkcyjne, w pełni imersyjne stanowisko pracy, które pozwala zmienić jakość pracy przy komputerze.

Cooler Master Orb X – stanowisko pracy i rozrywki o jakim marzysz

Orb X na pierwszy rzut oka może przypominać futurystyczne stanowisko dowodzenia z filmów sci-fi, ale tak naprawdę to stanowisko pracy zaprojektowane z myślą o graczach i profesjonalistach (chociaż futurystycznego designu na pewno nie można mu odmówić).

Producent zastosował ergonomiczny fotel z regulowanym zagłówkiem, podparciem lędźwiowym i podnóżkiem, który umieszczono w półzamkniętej kopule wahadłowej z silnikiem napędowym. Użytkownik ma do dyspozycji podkładkę pod klawiaturę i myszkę z bezprzewodową ładowarką urządzeń mobilnych, a także panel z portami i konsolę do sterowania stanowiskiem.

To jednak nie wszystko! Na fotelu można zamontować trzy monitory o przekątnej do 27 cali lub jeden duży o przekątnej do 49 cali. Wbudowany system audio 2.1 ma zapewniać dobry dźwięk przestrzenny (chociaż szkoda, że producent nie pokusił się o bardziej rozbudowany układ).

Rzecz jasna nie mogło też zabraknąć miejsca na sprzęt - Orb X oferuje ukryty schowek z wysuwaną tacą, na której można umieścić komputer lub konsolę.

Cooler Master Orb X – to nie będą tanie rzeczy

Szczegóły na temat dostępności sprzętu nie zostały ujawnione. Jeżeli jesteście zainteresowani, lepiej przygotujcie się na spory wydatek – jakiś czas temu pisaliśmy o podobnym projekcie Acer Predator, który został wyceniony na 17 999 złotych (i to bez wyposażenia!).

Źródło: Cooler Master, Computer Base