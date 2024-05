Trwało to ponad rok, ale doczekaliśmy się. Copilot dla Microsoft 365 przemówił po polsku, co może zapoczątkować prawdziwą rewolucję w pracy biurowej.

Copilot zintegrowany z pakietem biurowym Microsoft 365 (dawny Office 365) został zaprezentowany już w marcu 2023 roku. Niestety na krótkiej liście obsługiwanych języków brakowało dotychczas polskiego, ale ograniczenie to właśnie zostało zniesione.

Copilot dla Microsoft 365 po polsku. Co potrafi ta usługa?

Copilot to sztuczna inteligencja bazująca na potężnym silniku GPT-4. Dzięki integracji z pakietem Microsoft 365 można ją wykorzystać podczas pracy w aplikacjach Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Teams, Whiteboard, OneNote, Loop czy Edge for Business.

Wirtualny asystent może wspomóc lub nawet wyręczyć użytkownika w pracy biurowej. Copilot dla Microsoft 365 potrafi m.in.:

tworzyć dokumenty i generować tabele na podstawie zaznaczonego tekstu w Wordzie;

odpowiadać na pytania na temat danych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym;

wykonywać złożone operacje w skrzynce e-mail;

podsumowywać rozmowy przeprowadzone w aplikacji Teams;

automatyzować tworzenie notatek w OneNote.

Dostęp do usługi Copilot dla Microsoft 365 wyceniony jest na 337,20 euro (ok. 1460 zł) rocznie za użytkownika. Wymaga jednak do działania korporacyjnego, biznesowego lub edukacyjnego pakietu Microsoft 365, który jest płatny oddzielnie. Dla użytkowników indywidualnych przeznaczona jest mniej zaawansowana usługa Copilot Pro.