Nie od dzisiaj wiadomo, że producenci sprzętu komputerowego faworyzują chiński rynek – często pojawiają się tam specjalne wersje podzespołów, których nie można kupić w innych częściach świata. Firma Intel ostatnio przygotowała specjalną wersję procesora Core 12. generacji.

Nowa platforma Intela wprowadza hybrydową architekturę Alder Lake, a także wsparcie dla nowych funkcji – obsługę pamięci DDR4 i DDR5, kontroler magistrali PCI-Express 5.0, a do tego nowe płyty główne z serii 600.

Podczas targów CES 2022 producent poszerzył ofertę o kolejne modele, które już zaczynają pojawiać się w polskich sklepach. Chińscy klienci mają jednak większy wybór układów – wśród nich jest m.in. Core i5-12490F.

Core i5-12490F – specjalny procesor na na chiński rynek

Core i5-12490F pod względem specyfikacji przypomina zwykły model Core i5-12400F, ale pod kilkoma względami jest od niego lepszy.

Model Intel Core i5-12400F Intel Core i5-12490F Intel Core i5-12500 Generacja Alder Lake-S Alder Lake-S Alder Lake-S Rdzenie/wątki 6/12

(6/12 P-Core + 0/0 E-Core) 6/12

(6/12 P-Core + 0/0 E-Core) 6/12

(6/12 P-Core + 0/0 E-Core) Taktowanie/Boost 2,5/4,4 GHz 3,0/4,6 GHz 3,0/4,6 GHz Pamięć L2 6x 1,25 MB 6x 1,25 MB 6x 1,25 MB Pamięć L3 18 MB 20 MB 18 MB Kontroler RAM DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) Zintegrowana grafika - - UHD Graphics 770

32 EU (300 - 1450 MHz)) Odblokowany mnożnik NIE NIE NIE Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(117 W) 65 W

(117 W) 65 W

(117 W) Cena $167 ??? $202

Układ został wyposażony w 6 rdzeni/12 wątków typu P-Core o taktowaniu 3,0 – 4,6 GHz. Dodatkowo producent przewidział 7,5 MB pamięci podręcznej L2, 20 MB pamięci podręcznej L3 oraz dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200/DDR5-4800. Nie znajdziemy tutaj zintegrowanej grafiki (procesor jest przeznaczony do komputerów z kartą graficzną).

Zmiany? Producent podniósł taktowanie i przewidział więcej pamięci podręcznej L3, co teoretycznie powinno przełożyć się na lepszą wydajność. Co istotne, zmiany nie wpłynęły na współczynnik TDP – ten nadal wynosi 65 W (maksymalny limit mocy to 117 W).

Core i5-12490F może być ciekawą propozycją dla graczy, którzy składają składają nowy zestaw i szukają najbardziej opłacalnej konfiguracji – jego cena jest nieznacznie wyższa od Core i5-12400F (1599 vs 1499 juanów). Niestety, układ jest dostępny tylko na chińskim rynku i nie zanosi się, aby sytuacja miała się zmienić.

Źródło: JD