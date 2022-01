Procesory Intel Alder Lake to jedna z najgłośniejszych premier ostatnich miesięcy. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i wprowadza kolejne jednostki – w jego ofercie pojawiły się nowe modele dla komputerów i laptopów.

Intel wprowadza kolejne procesory 12. generacji dla komputerów stacjonarnych - doczekaliśmy się zablokowanych modeli z różnych segmentów wydajnościowych.

Wraz z nowymi procesorami debiutują płyty główne H670, B660 i H610 - to skromniejsze modele, które pozwolą na budowę tańszych konfiguracji.

Procesory Alder Lake pojawią się też w laptopach. Intel przygotował mobilne układy z generacji Alder Lake-H, -P i -U, które mają oferować dużo lepsze osiągi względem poprzedników oraz modeli konkurencji.

Intel zaprezentował też ulepszoną wersję standardu Intel EVO. Nowe laptopy mają bazować na najnowszych procesorach 12. generacji, a do tego oferować lepsze parametry jeżeli chodzi o łączność.

Procesory Intel Core 12. generacji (Alder Lake) były zapowiadane już kilka miesięcy temu, ale producent postanowił podzielić premierę na kilka etapów. Do tej pory na rynku pojawiły się tylko desktopowe wersje do podkręcania (w tym przetestowane przez nas modele Core i9-12900K i Core i5-12600K).

Wracamy jednak do tematu, bo podczas targów CES 2022 producent zaprezentował kolejne, tańsze modele dla desktopów oraz mobilne wersje układów dla ultrabooków, laptopów do gier i mobilnych stacji roboczych.

Nowe procesory dla komputerów – tym razem słabsze modele

Jeżeli chodzi o wersje dla komputerów stacjonarnych (Alder Lake-S), w ofercie producenta pojawiły się aż 22 nowe jednostki – znajdziemy tutaj praktycznie cały przekrój wydajnościowy, począwszy od podstawowych modeli Celeron i Pentium, przez wydajniejsze Core i3 i Core i5, a skończywszy na topowych Core i7 i Core i9.

Wszystkie modele bazują na architekturze Alder Lake, ale w przypadku słabszych jednostek zrezygnowano z połączenia dwóch typów rdzeni (zostały one wyposażone tylko w wydajniejsze rdzenie typu P-Core). Oczywiście przewidziano dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 i DDR5-4800 oraz wsparcie dla PCI-Express 5.0. Zintegrowana grafika korzysta z architektury Xe LP.

Nowe modele cechują się zablokowanym mnożnikiem (nie można ich podkręcać tak jak wersji „K” z odblokowanym mnożnikiem). Modele z dopiskiem „F” nie mają zintegrowanej grafiki (trzeba je połączyć z samodzielną kartą graficzną), a dla producentów OEM/ODM przygotowano też energooszczędne warianty „T” z obniżonym współczynnikiem TDP.

Warto dodać, że producent dodaje do 65-watowych procesorów nowe chłodzenia – w przypadku modeli Celeron i Pentium przewidziano podstawowy model Laminar RS1, w przypadku modeli Core i3, Core i5 i Core i7 jest to podobny Laminar RM1 (z dodatkową niebieską wstawką), natomiast w przypadku topowych Core i9 jest to już większa konstrukcja - Laminar RH1.

Wydajność procesorów Intel Core 12. generacji

Na jaką wydajność można liczyć? Co prawda na niezależne testy przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale producent już teraz pochwalił się osiągami dwóch nowych modeli: Core i9-12900 i Core i5-12600.

Core i9-12900 okazuje się dużo lepszy od swojego poprzednika – modelu Core i9-11900. Jednostka oferuje wyższą wydajność przy tworzeniu treści, a do tego pozwala uzyskać lepszą płynność animacji w grach (zaprezentowane wyniki dotyczą konfiguracji z kartą graficzną GeForce RTX 3080).

Bardzo dobrze zapowiada się też Core i5-12600. Procesor porównano do konkurencyjnego modelu Ryzen 7 5700G - możemy oczekiwać lepszej wydajności przy tworzeniu treści oraz w zastosowaniach związanych z kreatywną pracą (co ciekawe, tym razem zrezygnowano z porównania w grach).

Nowe, tańsze płyty główne LGA 1700

To jednak nie koniec nowości! Wraz z nowymi procesorami na rynku debiutują też nowe, tańsze płyty główne pod LGA 1700 – producenci przygotowali konstrukcje z chipsetami H670, B660 i H610 (dołączą one do topowych modeli z chipsetem Z690, które pojawiły się wraz z odblokowanymi procesorami).

Nowe płyty oferują skromniejszą funkcjonalność, więc sprawdzą się przy budowie konfiguracji dla mniej wymagających użytkowników. Co ważne, zrezygnowano tutaj z opcji podkręcania odblokowanych procesorów (modele H670 i B660 pozwalają jedynie na podkręcanie pamięci RAM, więc mogą być dobrą propozycją do budowy tańszego komputera do gier).

Procesory Intel Core 12. generacji dla laptopów

Procesory Intel Core 12. generacji pojawią się też w mobilnych wersjach – tak, w końcu doczekamy się laptopów z układami Alder Lake!

Producent podzielił ofertę na kilka segmentów, które zostały zaprojektowane z myślą o różnych konstrukcjach: Alder Lake-H, Alder Lake-P i Alder Lake-U. Podobnie jak w desktopowych wersjach, układy korzystają z hybrydowej architektury (łączącej rdzenie typu P-Core i E-Core). Dodatkowo przewidziano obsługę pamięci DDR4-3200/LPDDR4x-4267 i DDR5-4800/LPDDR5-5200, a także wsparcie dla PCI-Express 4.0, Thunderbolt 4 i Wi-Fi 6E.

Modele Alder Lake-H znajdą zastosowanie w laptopach dla graczy i twórców treści – producent chwali się, że to najwydajniejszy sprzęt w swojej klasie. Na co możemy liczyć? Zerknijcie na specyfikację poniżej.

Specyfikacja wygląda mocarnie. Procesory oferują maksymalnie 14 rdzeni (6 typu P-Core i 8 typu E-Core). Warto jednak zwrócić uwagę na współczynnik TDP – standardowa wartość to 45 W, ale producent przewiduje możliwość zwiększenia limitu mocy nawet do 115 W.

Jak nowe procesory wypadają w praktyce? Intel pochwalił się osiągami topowego modelu Core i9-12900HK i trzeba przyznać, że zapowiedzi wyglądają bardzo obiecująco.

Nowy procesor oferuje nawet o 28% lepsze osiągi w grach względem poprzednika - modelu Core i9-11980HK. W porównaniu do konkurencyjnego modelu Ryzen 9 5900HX różnica jest jeszcze wyższa (warto jednak zaznaczyć, że porównano tutaj starszą jednostkę - wiemy, że niebawem na rynku mają pojawić się wydajniejsze modele Ryzen 6000).

Core i9-12900HK bardzo dobrze wypada też przy tworzeniu treści – jednostka ma pokonać nie tylko poprzednika czy model konkurencji, ale też rewelacyjne układy Apple M1 Pro i M1 Max.

Jak wygląda kwestia dostępności laptopów? Wiemy, że swoje konstrukcje przygotowują właściwie wszyscy czołowi producenci (według zapowiedzi Intela, w planach jest ponad 100 różnych modeli), ale jeszcze nie ujawniono kiedy takie modele miałyby trafić na sklepowe półki.

Bardzo interesująco zapowiadają się też laptopy ze słabszymi układami Alder Lake-P i Alder Lake-U.

Modele Alder Lake-P też oferują maksymalnie 14 rdzeni (6 typu P-Core i 8 typu P-Core), ale ich współczynnik TDP ograniczono do 28 W (z możliwością zwiększenia limitu mocy do 64 W).

W przypadku energooszczędnych modeli Alder Lake-U przewidziano maksymalnie 10 rdzeni (2 typu P-Core i 8 typu E-Core). Zwykłe modele cechują się współczynnikiem TDP na poziomie 15 W (55W), natomiast ultraniskonapięciowe na poziomie 9 W (15 W).

Niestety, ani w przypadku modeli Alder Lake-P, ani Alder Lake-U producent nie pochwalił się wynikami wydajności. Pozostaje więc czekać na premierę laptopów, abyśmy mogli osobiście zweryfikować potencjał sprzętu.

Nowa wersja Intel Evo – ewolucja wzorca laptopów

Wprowadzenie procesorów mobilnych Intel Core 12. generacji oznacza również aktualizację platformy Intel EVO – można powiedzieć, że to swego rodzaju wzorzec laptopów klasy premium, które powinny spełnić oczekiwania wymagających użytkowników. Teraz te wymagania będą jeszcze bardziej wyśrubowane (przez co powinny lepiej odpowiadać na potrzeby użytkowników).

Co się zmieniło? Oprócz szybkości reakcji, rzeczywistego czasu pracy baterii, natychmiastowego wybudzania i szybkiego ładowania, do nowej specyfikacji Intel EVO dodano dodatkowy zestaw wymagań systemowych i testów o nazwie "inteligentna współpraca" (czyli w praktyce lepsze wrażenia podczas współpracy za pośrednictwem aplikacji wideokonferencyjnych - łączność Wi-Fi 6E (Gig+), Intel Connectivity Performance Suite i system audio z technologią tłumienia odgłosów tła).

Producent chwali się, że na rynku pojawi się ponad 100 wspólnie zaprojektowanych konstrukcji z procesorami mobilnymi Intel Core 12. generacji (większość z nich będzie dostępna w sprzedaży w pierwszej połowie 2022 roku). Co ważne, certyfikację mają przechodzić nie tylko kompaktowe modele z procesorami U i P, ale teraz także z wydajnymi układami H.

To jednak nie koniec nowości! Intel wprowadził osobną specyfikację dla laptopów ze zginanym ekranem (producent spodziewa się, że na wiosnę powinno pojawić się więcej takich konstrukcji).

Źródło: Intel