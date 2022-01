Myśleliście, że Core i9-12900K to ostatnie słowo Intela jeżeli chodzi o topowe procesory? No to patrzcie na to – producent podobno przygotowuje jeszcze wydajniejszy model, który ma przejąć tytuł króla wydajności.

Mowa o modelu Core i9-12900KS, o którym pisaliśmy kilka tygodni temu – mieliśmy otrzymać wyselekcjonowaną, przyspieszoną wersję Core i9-12900K. Tyle tylko, że wtedy były to niepotwierdzone informacje bazujące na przeciekach. Wracamy jednak do tematu, bo producent opublikował tajemniczą informację, która może potwierdzać plany wydania nowej jednostki.

Intel zapowiada procesor Core i9-12900KS?

Chodzi o post, w którym Intel chwali się procesorami Core 12. generacji dla komputerów PC. Podobno nie jest to ostatnie słowo producenta – następnym przystankiem ma być taktowanie 5,5 GHz.

Przechwałki? No nie do końca. Na załączonym zrzucie ekranu pojawił się tajemniczy procesor, który oferuje 8 rdzeni typu P-Core + 8 rdzeni typu E-Core i na jednym z wydajniejszych rdzeni rzeczywiście osiąga 5,5 GHz (wszystkie rdzenie P-Core przyspieszają do 5,2 GHz, a E-Core do 4,0 GHz).

Specyfikacja przypomina Core i9-12900K, ale jednostka pracuje z wyższymi zegarami. Czy chodzi zatem o przyspieszony model Core i9-12900KS? Bardzo możliwe! Na potwierdzenie tych informacji najpewniej będziemy musieli jeszcze trochę poczekać - serwis VideoCardz twierdzi, że procesor ma zostać wydany dopiero pod koniec pierwszego kwartału.

Źródło: Twitter @ Intel, VideoCardz