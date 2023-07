Podczas premiery “Oppenheimera” na wielkim ekranie zobaczycie córkę Nolana, obsadzoną w iście wybuchowej roli. Skąd taka decyzja?

Córka Nolana w Oppenheimerze

Jak donosi Entertainment Weekly, swój epizod w najnowszej produkcji Christophera Nolana zaliczyła jego córka – Flora Nolan. Zapewne nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że reżyser zaprosił ją do współpracy tylko po to, aby chwilę później… wysadzić ją w powietrze – oczywiście wyłącznie na ekranie. Flora daje się poznać jako młoda kobieta, której twarz rozpływa się w wyniku wybuchu jądrowego. Co stoi za taką wizją artystyczną?

Nolan wyjaśnia, że to zupełnie spontaniczna decyzja, podjęta w tygodniu, w którym córka odwiedzała go na planie “Oppenheimera”:

Potrzebowaliśmy kogoś, kto wykona tę niewielką część nieco eksperymentalnej i spontanicznej sekwencji [...]. Mam nadzieję, że nie zrobicie ze mnie kogoś na kształt Michaela Powella przy »Podglądaczu«

– zażartował Nolan, nawiązując do filmu z 1960 roku, w którym reżyser obsadził swojego 9-letniego syna w roli młodej wersji seryjnego mordercy, a sam wcielił się postać jego złego ojca.

Później zrobiło się już nieco bardziej poważnie i refleksyjnie:

Prawdę mówiąc, staram się nie analizować własnych intencji. Ale chodzi o to, że jeśli stworzysz ostateczną niszczycielską moc, zniszczy ona również tych, którzy są ci bliscy i drodzy. Przypuszczam więc, że był to mój sposób na wyrażenie tego w najsilniejszych możliwych słowach.

A Wy, co myślicie o takiej koncepcji?

Oppenheimer – data premiery

Efekty współpracy Nolanów ocenicie już niebawem. Premiera kinowa “Oppenheimera” 21 lipca.

Źródło: Entertainment Weekly