Czy upadek telefonu musi zakończyć się roztrzaskanym ekranem? Szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 ma sprawić, że takie sytuacje w dużej mierze odejdą do przeszłości.

Corning Gorilla Glass Victus 2 – szkło twarde jak żadne inne

Dwa lata temu firma Corning zaprezentowała wyjątkowo twarde szkło Gorilla Glass Victus. Od tego czasu pokryto nim ekrany między innymi takich wytrzymałych smartfonów jak Xiaomi 12, Google Pixel 6, Nokia XR20, ASUS ROG Phone 6 czy POCO F4 GT. Każdy z nich okazał się niezwykle trwały. Mimo to uznano, że da się to zrobić jeszcze lepiej. Tak powstało szkło Corning Gorilla Glass Victus 2.

Ile wytrzyma szkło Gorilla Glass Victus 2?

Pierwsza generacja ultramocnego szkła wykazywała się dużą odpornością na zarysowania oraz upadki na gładkie powierzchnie z wysokości 2 metrów. „Dwójka” dodaje do tego większą ochronę przed uderzenia w chropowate i nieregularne powierzchnie – upadek z 1 metra na beton nie robi wrażenia na nowym Victusie.

Firma Corning zauważa, że smartfony są dziś o 10% większe i o 15% cięższe niż jeszcze cztery lata temu, a to osłabia ich wytrzymałość. Równocześnie trwałość smartfonów znajduje się wśród trzech najważniejszych cech wymienianych przez konsumentów. To właśnie dlatego zdecydowano się stworzyć szkło Gorilla Glass Victus 2. I co dalej?

Kiedy pierwszy smartfon z Corning Gorilla Glass Victus 2?

Pierwsze smartfony z ekranami pokrytymi szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2 mają pojawić się na rynku na początku 2023 roku. Nie poznaliśmy konkretnych modeli, ale jednym z poważniejszych kandydatów do tytułu tego pierwszego jest Samsung Galaxy S23.

Źródło: Corning