Wytrzymały smartfon - dokładnie te słowa idealnie oddają charakter AGM H5 Pro. Co jeszcze do zaoferowania ma ta maszyna do zadań specjalnych? Potężną baterię, najgłośniejszy głośnik, jaki słyszałem w telefonie i… no właśnie, co jeszcze?

ocena redakcji:









4,2/5

Przyznam szczerze, że zaraz jak tylko dowiedziałem się, że czeka mnie test kolejnego smartfona - spodziewałem się zupełnie… niczego. W świecie tych niewielkich urządzeń mobilnych trudno teraz o coś wyjątkowego. Każda nowość, którą obserwujemy jest raczej ewolucją aniżeli rewolucją.

W przypadku AGM H5 Pro na szczęście było inaczej ze względu na to, że to mój pierwszy kontakt z tym producentem, ale główny powód był inny. H5 Pro to zupełnie inny smartfon niż pozostałe. Jest ogromny, ciężki, toporny i samym wyglądem zachęca do sprawdzenia go w najtrudniejszych warunkach - jak na typowy wytrzymały smartfon przystało.

Do rzeczy zatem - przejdźmy do testu wytrzymałego smartfona AGM H5 Pro. Jak spisuje się na co dzień i czy jest dobrym urządzeniem dla kogoś, kto nie pracuje w terenie?

Naprawdę zaskakująco dobre opakowanie! Unboxing

Pierwsze spotkanie z AGM zaliczam do naprawdę udanych. Kartonik, w którym przyjechał H5 Pro jest wykonany z dużą starannością - i jednocześnie dbałością o ekologię. Trudno doszukiwać się tutaj jakichkolwiek oszczędności i oznak tandety - i na dobrą sprawę nawet nie ma ku temu powodów, bo smartfon na Amazonie, skąd jest dystrybuowany do Polski kosztuje ok. 1600 zł, a to cena, która pozwala mieć więcej wymagań wobec telefonu niż tylko to, aby się włączał.

Ekologiczne, minimalistyczne - całkiem fajne jest to opakowanie!

Wewnątrz opakowania skromnie, ale wystarczająco. Smartfon, krótka instrukcja, przewód zakończony USB-C oraz ładowarka 18 W. Szkoda, że zabrakło dedykowanej podstawki do ładowania bezprzewodowego, bo H5 Pro takowe wspiera (poprzez magnetyczne punkciki z tyłu obudowy). Miłym zaskoczeniem jest obecność zapasowych gumowych osłon na złącza w telefonie. Przy ciągłym ich otwieraniu może się okazać, że mocowanie nie wytrzyma próby czasu.

AGM H5 Pro wygląda solidnie i jak na wytrzymały smartfon - nawet ładnie

Wygląd zewnętrzny to niewątpliwie jedna z najważniejszych - jeśli nie najważniejsza - cecha smartfona tej klasy, co H5 Pro. W tego rodzaju urządzeniach nie chodzi o wydajność, bicie rekordów w programach pomiarowych, ani nawet o robienie zdjęć w najlepszej możliwej jakości.

Wytrzymałe smartfony są jak bramkarze w klubach. Mają wyglądać potężnie i w razie „niespodziewanej sytuacji” - wyjść z niej bez szwanku. AGM H5 Pro jest naprawdę dobrze prezentującym się bramkarzem.

Producent zadbał o zabezpieczenie H5 Pro już zaczynając od samego ekranu - ten bowiem jest fabrycznie pokryty folią ochronną, w związku z czym smartfon jest gotowy do pracy - i to dosłownie - już po wyjęciu z opakowania.

Dookoła maskownicy głośnika widać świecący okręg LED - jeden z bajerów w tym smartfonie

Jeśli natomiast chodzi o samą obudowę - ta jest wykonana z wyjątkowo twardego plastiku. Każdy brzeg z kolei zabezpieczono gumowymi „odbojnikami”, przyciski są metalowe, a osłony złącz (ładowania, 3,5 mm mini-jack oraz dual SIM) gumowe. Cały ten zestaw zabezpieczeń pozwolił uzyskać smartfonowi szereg certyfikatów: IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H.

Jeśli oznaczenia nie mówią Ci nic konkretnego, to bez obaw. Wystarczy, że wszystkie te literki i cyferki oznaczają, że AGM H5 Pro jest wodoodporny (do 1,5 m nawet w słonej wodzie) i pyłoodporny. Trzeba się naprawdę mocno postarać, aby wyrządzić szkody temu smartfonowi.

Jedyne miejsce podatne na uszkodzenia to metalowa maskownica głośnika z tyłu. Delikatne zarysowania, czy wgniecenia przy silnym uderzeniu wydają się być nieuniknione w miejscach, gdzie H5 Pro będzie najczęściej wykorzystywany. Nie jest to jednak słaby punkt, a nieco mniej wytrzymały w stosunku do reszty tej pancernej konstrukcji.

To naprawdę solidny kawał telefonu. W kobiecych, drobnych dłonach może wyglądać nieco karykaturalnie

Czy za wytrzymałością idzie dobra wydajność?

Nie - to należy powiedzieć otwarcie. AGM H5 Pro nie jest smartfonem, który ma wysoką wydajność. Ale czy to coś złego? To tak, jakby od wyprawowego jeepa, przygotowanego do ekstremalnych wyjazdów off-roadowych wymagać, że nie jest w stanie ścigać się z nowym BMW M5 na autostradzie. Nie jest, bo nie do tego został stworzony.

I dokładnie tak samo jest w przypadku AGM H5 Pro: jest stworzony do tego, aby wytrzymać tam, gdzie klasyczne smartfony nie dadzą rady - i żeby nie zaprzątać sobie głowy, czy aby chwilowe zanurzenie w wodzie nie sprawi, że nasz nowy flagowiec będzie się nadawać do elektrośmieci.

Z tyłu AGM H5 Pro umieszczono czytnik linii papilarnych. Ze mną jakoś nie udało mu się zaprzyjaźnić i często wymagał podania kodu do odblokowania. Kilkukrotne odświeżenie zapisanego odcisku nie pomagało.

Przejdźmy jednak na chwilę do cyferek i specyfikacji. Co takiego jest pro w H5 Pro? Procesor MediaTek Helio G85 (2.0 GHz), 8 GB RAM, 128 GB wbudowanej pamięci, Android 12, bateria o pojemności 7000 mAh oraz ekran 6,5” o rozdzielczości HD+ (720 x 1600).

Z całego tego zestawu najlepiej wygląda ogromny akumulator. Cała reszta to właściwie średnia półka, choć z uwagi na ekran - raczej w kierunku niskiej, która pozwoliła w GeekBench wykręcić wynik 1.176 pkt. Dla porównania, Samsung Galaxy S21 na Exynosie osiąga ponad 6.500, a leciwy Xiaomi Mi 9T Pro 2.500.

AGM H5 Pro do rozrywki? A jakże inaczej! Po to jest potężny głośnik i okrąg LED

Producent chwali się, że ten 3,5 W głośnik osiąga głośność ok. 100 dB - i nie ma w tej kwestii żadnej przesady. Jest też technologia SmartPA, która ma gwarantować super jakość dźwięku. Jak te przechwałki wyglądają w rzeczywistości?

Wszystkie obiektywy, razem z lampą błyskową rozmieszczono wokół potężnego głośnika

Nadzwyczaj dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o głośność. AGM H5 Pro jest najgłośniejszym smartfonem, jaki kiedykolwiek miałem w rękach. Jest też głośniejszy od najtańśzych małych bezprzewodowych głośników, które często kupujemy jako coś, co będzie sobie grało w tle i nie porywało jakością.

Podobnie jest w przypadku głośnika w tym smartfonie. Jest wyjątkowo głośny, temu nie można zaprzeczyć - ale pozostawia wiele do życzenia w kwestii jakości. Nie ma tutaj miejsca na wybitnie basową, czy wysokotonową charakterystykę i porywającą czystość. Jest głośno, ale nic poza tym.

Ta gumowa osłonka może po czasie się uszkodzić. Na szczęście w zestawie jest dołączony zapasowy egzemplarz

Wystarczająco, żeby wziąć ze sobą H5 Pro na spływ kajakowy i dostarczyć współtowarzyszom nieco muzyki, czy też na survivalową podróż do lasu i ewentualne wspólne spędzanie czasu przy ognisku.

Na upartego, sprawdzi się też jako przenośne radio do biura. Audiofil lub ktokolwiek inny, komu zależy na nie tyle wybitnej, co bardzo dobrej jakości dźwięku zdecydowanie powinien poszukać innego smartfona.

AGM H5 Pro poza standardowym zestawem przycisków (głośność i blokada) ma też jeden dodatkowy do spersonalizowania. Fajny dodatek, doceniam to w przypadku wytrzymałego smartfona jak ten.

Dodatkiem do tego potężnego głośnika jest dynamiczny okręg LED. Tak przynajmniej nazywa go producent. W rzeczywistości to nic innego, jak świecące kółeczko, które jest obramowaniem głośnika.

W ustawieniach można wybrać jego tryb świecenia (m.in. oddychanie, tęcza etc.) i.. no właśnie. W dzień tego światła właściwie nie widać - jedyne więc jego sensowne zastosowanie ma miejsce w nocy, kiedy zechcemy pochwalić się owym bajerem przed znajomymi.

Właściwie do tego ten okręg LED się nadaje - żeby pokazać go innym i przy większym towarzystwie dostarczyć nieco muzyki z delikatnym efektem świetlnym. Poza tym trudno mi sobie wyobrazić, że wieczorem kładę ten smartfon na stoliku, włączam muzykę, LED i próbuję bawić się świetnie sam ze sobą.

Niemniej, ani mocnego głośnika, ani okręgu LED nie można krytykować. W tej klasie smartfonów to jak najbardziej pożądany dodatek, który upiększa tę ceglastą, ciężką (bo ważącą ok. 370 g) bryłę, która w kieszeni spodni wygląda bardziej jak cały karton po „zwykłym” smartfonie, aniżeli sam smartfon.

Mobilna wersja League of Legends: Wild Rift działa całkiem płynnie na tym smartfonie. W połączeniu z dużą baterią pozwala na dłuuugie godziny rozrywki

Bateria to potężna zaleta tego smartfona. Potężna, bo o pojemności aż 7000 mAh. Zadowalający jest również ekran

Tak duża pojemność potrafi zagwarantować minimum 2 pełne dni pracy bez dodatkowego ładowania. Nie dość, że samo 7000 mAh odgrywa niebagatelną rolę w kontekście realnego czasu na jednym ładowaniu, to dodatkową oszczędność zapewnia słaba rozdzielczość ekranu.

Sam wyświetlacz jest ogromny, bo ma przekątną aż 6,5”, ale już rozdzielczość 720 x 1600 (HD+) i gęstość 269 ppi nie napawa optymizmem - przynajmniej, jeśli oczekujemy obrazu ostrego jak brzytwa.

To pełna jasność ekranu. W słońcu nie ma większych problemów z jego czytelnością

W AGM H5 Pro niestety nie uświadczymy wyjątkowo dobrej jakości obrazu. Trudno tutaj nawet mówić o bardzo dobrej jakości, bo HD+ nie jest czymś, co obecnie stanowi standard w świecie „mobilek”.

Znów jednak ratunkiem okazuje się klasyfikacja H5 Pro. Rozdzielczość bynajmniej nie jest najgorsza. Przy dużej jasności (zapewniającej czytelność nawet w słoneczny dzień) nie widać większych nierówności na krawędziach.

Obraz z uwagi na 60 Hz częstotliwość odświeżania nie jest też wyjątkowo płynny, ale ogólnie rzecz biorąc, wyświetlacz nie jest złą stroną tego smartfona. Jest zwyczajnie poprawny.

Czy smartfon, który ma przetrwać w trudnych warunkach musi mieć najlepszy ekran? Nie musi. Pożądane nawet jest, aby szukać oszczędności tam, gdzie jest to możliwe, a skoro redukcją rozdzielczości można to osiągnąć, to… czemu nie?

No i z perspektywy użytkownika, który wykorzystuje smartfon wyłącznie do czytania wiadomości ze świata, oglądania seriali na Netfliksie, chce robić dobre zdjęcia i czasami odpali jakąś grę - wymagania wobec telefonu są nieco inne.

Funkcję tego przycisku można personalizować. Służy do tego dedykowana aplikacja zainstalowana na smartfonie

Jeśli natomiast poszukuję smartfona, który wytrzyma minimum 2 dni bez ładowania, napiszę na nim kilka wiadomości i raz na kilka godzin zerknę do Wiadomości Google, a pozostały czas będzie ze mną w pracy terenowej - nie będę się zastanawiał, czy potrzebuję rozdzielczości 4K lub Full HD. Nie będzie mnie też interesować, że aparat nie nada się do uchwycenia pięknych ujęć na wakacjach. A, jeśli już przy aparacie jesteśmy…

Tym smartfonem można nagrywać horrory! Słów kilka o aparacie i podsumowanie

W tym miejscu przechodzimy do (chyba) najważniejszego elementu, jaki ma do zaoferowania AGM H5 Pro. Kamera noktowizyjna. Obsługuje ją 20 MP obiektyw, który został umieszczony zaraz obok głównego aparatu 48 MP oraz 2 MP makro. Selfie natomiast wykonamy przy pomocy 20 MP obiektywu.

Porównanie tego samego kadru w trybie zwykłym i night-vision (trudne warunki oświetleniowe, sztuczne i przutłumione światło)

Należy jednak powiedzieć sobie szczerze - główny aparat nie ma do zaoferowania nic wartego uwagi. Jakość zdjęć w dzień jest znośna, choć niepozbawiona miejscowych szumów, nie do końca rzeczywistych kolorów i generalnie jakości na poziomie smartfonów z niskiej półki.

Porównanie zdjęcia w trybie zwykłym i night vision (trudne warunki oświetleniowe, pojedyncze źródła światła w tle)

O zdjęciach nocnych (bez wykorzystania night vision) trudno powiedzieć cokolwiek dobrego. Robiąc zdjęcia w nocy trzeba liczyć się z tym, że jedynie zajmujemy sobie miejsce w pamięci telefonu i nic poza tym. Bez silnego oświetlenia na zdjęciach nie widać nic i generalnie - są fatalnej jakości.

Tryb makro

Tryb makro

Całkiem dobrze radzi sobie z kolei obiektyw makro. Nawet bez wyjątkowego przygotowania się do zdjęć - po prostu zwyczajnego pstryknięcia czegoś, co w danej chwili nas zainteresowało - wychodzi całkiem ostry obraz o naturalnych kolorach. Niestety, główny obiektyw został całkowicie przyćmiony przez makro i noktowizyjny.

Nagrania i zdjęcia z night vision wyglądają niczym wyciągnięte z horroru. I nie chodzi o ich jakość, a klimat. Jest naprawdę świetny!

Sytuacja zmienia się diametralnie po uruchomieniu night vision. Całkowita ciemność nie jest przeszkodą - H5 Pro radzi sobie doskonale z doświetlaniem podczerwienią i z początku byłem zachwycony tym „bajerem”. Po czasie jednak zacząłem się zastanawiać… jaki ma sens ten obiektyw? No i uświadomiłem sobie, że to przecież smartfon do zadań „specjalnych”.

Zdjęcie w night-vision bez dodatkowego oświetlenia w okolicy

Obiektyw główny, zdjęcie w dzień

Obiektyw główny, zdjęcie w dzień

Obiektyw główny, zdjęcie w dzień

Zobacz nagrania z AGM H5 Pro: w dzień, w nocy i w nocy z trybem night vision Obejrzyj w

Nie zliczę ileż to razy będąc choćby na spływie kajakowym wykorzystałbym wszystko to, co oferuje H5 Pro. Pomijając już kwestie wytrzymałości i baterii, to obiektyw IR jest naprawdę świetnym dodatkiem, ale wymagającym konkretnie sprecyzowanych oczekiwań.

Nie ma sensu zakup tego smartfona, jeśli nie wiesz do czego go wykorzystasz. Jeśli natomiast masz świadomość, że potrzebne Ci urządzenie z kamerą IR, wytrzymałą baterią i pancerną konstrukcją - to na co jeszcze czekasz?

Czy warto kupić wytrzymały smartfon AGM H5 Pro?

Tym sposobem, kończąc na kwestii obiektywów w AGM H5 Pro udało się przejść do ogólnego podsumowania. Czy zatem H5 Pro jest smartfonem wartym zakupu? W mojej opinii - jest. Należy jednak mieć bardzo skonkretyzowane wymagania względem telefonu, aby być z niego zadowolonym.

Niewykluczone też, że ta wytrzymała zabawka od AGM może okazać się świetnym wyborem jako zapasowy smartfon - taki, o którego nie będziemy się obawiać podczas wyjazdów, a ten którego używasz na co dzień zostawisz w domu. Sam dla niego widzę właśnie takie zastosowanie.

Dla osób, które lubią i często spędzają czas na wyjazdach terenowych to naprawdę dobre urządzenie. Gwarantuje długi czas pracy na baterii, wystarczającą wydajność, aby kontaktować się ze światem i mieć dostęp do podstawowej rozrywki (filmy, gry, muzyka) i co najważniejsze - nie zawiedzie, jeśli przez przypadek wpadnie do wody lub upadnie na kamienie.

Czy AGM H5 Pro można polecić osobom, które nie mają żadnych wymagań i potrzebują tylko duży ekran? Raczej nie - głównie z uwagi na dość duże gabaryty i wagę. Do codziennych zadań - ot, najprostszy smartfon - raczej wygodniejsze okaże się być coś bardziej smukłego, co zwykle ma dużo lepszy wyświetlacz i aparat.

Smartfon AGM H5 Pro jest skierowany do konkretnej grupy odbiorców. Oznacza to, że jeśli nie masz wobec smartfona bardzo konkretnych wymagań, to prawdopodobnie poszukujesz czegoś zupełnie innego.

Jeśli zatem nie wiesz czego potrzebujesz, nie interesujesz się smartfonami i chcesz mieć wyłącznie coś, co działa - to lepiej zainteresuj się klasycznymi budżetowymi telefonami. AGM H5 Pro będzie dobrym wyborem, jeśli potrafisz wymienić chociaż kilka zastosowań tego smartfona w swoim życiu lub pracy.

Odpowiedz sobie zatem sam: czy potrzebuję wielkiego smartfona, który jest stworzony do tego, aby przetrwać w wymagającym terenie ze średniej jakości ekranem, średnim aparatem, bardzo głośnym głośnikiem, kamerą noktowizyjną i potężną baterią? Jeśli tak, H5 Pro na pewno Cię zadowoli, bo to całkiem dobry smartfon - choć nie dla każdego.

Opinia o AGM H5 Pro Plusy wytrzymała konstrukcja,

wodoodporny do 1,5 m w słonej wodzie,

pyłoodporny,

ogromna bateria 7000 mAh,

obiektyw noktowizyjny,

głośny głośnik,

bajeranckie podświetlenie LED,

zapasowe akcesoria w opakowaniu,

dual SIM,

dodatkowy przycisk do personalizacji, Minusy rozdzielczość HD+,

mierna jakość zdjęć,

nieprecyzyjny czytnik linii papilarnych,

niezbyt wydajne podzespoły,

duże gabaryty i waga,

brak podstawki do bezprzewodowego ładowania.

Obudowa i akcesoria: 5.0 / bardzo dobry

Wyświetlacz: 4.0 / dobry

Głośniki: 4.0 / dobry

Podzespoły: 3.5 / dostarczający plus

Bateria: 5.0 / bardzo dobry

Aparaty: 3.5 / dostarczający plus



AGM H5 Pro: ocena końcowa 84% 4.2/5

Oceny uwzględniają klasę cenową smartfona i jego klasyfikację.