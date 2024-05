Jak zwiększyć płynność rozgrywki w Counter-Strike 2? Z pomocą nadchodzi nowa funkcja udostępniona na mocy bliskiej współpracy między AMD i Valve.

Nowość w Counter-Strike 2 prosto od AMD. Gra autorstwa Valve została wyposażona w AMD Radeon Anti-Lag 2. Jest to rozwinięcie technologii, która redukuje opóźnienie w czasie reakcji, co przekłada się na bardziej płynną i responsywną rozgrywkę. Jest coś jeszcze.

Counter-Strike 2 i nowość od AMD

AMD Radeon Anti-Lag 2 trafia do CS2 w formie testowej wersji (technical preview). Co istotne, wersja 2 rzeczonej funkcji została tak zaprojektowana, aby mogła być implementowana na poziomie gry; wcześniej funkcjonowała w warstwie sterownika, co sprawiało, że bany sypały się gęsto.

rozwiń

AMD Radeon Anti-Lag 2 jest kompatybilne z kartami graficznymi powstałymi w oparciu o architekturę AMD RDNA i nowsze. Rzecz jasna potrzebny jest sterownik do AMD Radeon Anti-Lag 2, by móc cieszyć się z tej funkcji w CS2.

Korzyści wynikające z AMD Radeon Anti-Lag 2

Zmniejszone opóźnienia - średnio 37 proc. różnicy po jej włączeniu w systemie z kartą graficzną AMD Radeon RX 7000 lub procesorem AMD Ryzen 8000G.

Responsywność - nawet o 95 proc. lepsza w porównaniu do działającego na poziomie sterownika Anti-Lag 1.

Jako funkcja zintegrowana z grą działa znakomicie w wyposażonych w nią tytułach.

Źródło: AMD, zdjęcie otwarcia: Valve