W Counter-Strike 2 dostępna jest polska mapa. Wygląda znakomicie

Valve aktualizuje Counter-Strike 2. Z perspektywy polskiego gracza najważniejszą nowością jest obecność mapy de_jura, która inspirowana jest Wyżyną Krakowsko-Częstochowską.

Co nowego w Counter-Strike 2? 7 maja pojawiła się aktualizacja Mission Possible, która wprowadza cotygodniowe misje, eliminuje drobne błędy (np. z dźwiękiem) i co najistotniejsze – następuje rotacja map stworzonych przez społeczność.

Polska mapa w CS2 oficjalnie

A więc co się zmienia w Counter-Strike 2? Ze wszystkich trybów usunięto mapy społecznościowe Basalt, Edin, Palais oraz Whistle. Zastępują je Grail, Agency, Dogtown, Brewery oraz danie główne, czyli Jura.

Polska mapa w CS2, źródło: Steam Community

“Odkryj ruiny zamku położonego w majestatycznej scenerii w Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wysokie formacje wapienne i dzika przyroda sprawiają, że jest to miejsce, które trzeba zobaczyć na swojej wielkiej liście przygód!” – czytamy w opisie mapy.

Twórcy rzecz jasna zadbali o masę smaczków, które z pewnością wyłapie polski gracz. Tak, pierogi też są. Najważniejszy jest fakt, że de_jura została ciepło przyjęta przez graczy, zwłaszczy tych z rodzimego podwórka.

Mapa de_jura jest wyjątkowa nie tylko z tego powodu. Otóż posiada ona unikalny, kompaktowy układ z zaledwie trzema wąskimi przejściami. W początkowej fazie daje to przewagę drużynie CT. Drużyna przeciwna musi zatem przebić się przez jedno z przejść, by zmienić układ sił. Kluczowa jest tutaj sprawna komunikacja, a zespoły muszą "szybko dzielić się informacjami, aby dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji na mapie i pozostać o krok przed przeciwnikiem" - instruują twórcy.

Źródło: Steam