Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas debiutuje na rynku. Sprawdź najnowszy zwiastun i zerknij na oceny, a następnie gnaj do sklepu, bo zdecydowanie warto!

Dziś premiera Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas

Zapowiedź Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas wzbudziła olbrzymie emocje. Nic w tym dziwnego – wszak nie brakuje wśród nas fanów tytułowego torbacza, a na kolejną pełnoprawną odsłonę musieliśmy czekać przeszło dwie dekady. Co więcej – to, co pokazano, wyglądało wyśmienicie i okazuje się, że sama gra też taka jest. W recenzjach zbiera głównie ósemki i dziewiątki, więc trudno mówić, że jest inaczej.

Pierwsze oceny Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas: Attack of the Fanboy – 9,0/10

COGconnected – 9,0/10

Destructoid – 9,0/10

Everyeye – 8,8/10

Game Informer – 8,5/10

GamesBeat – 10/10

GameSpot – 8,0/10

GamesRadar+ – 9,0/10

GamingTrend – 9,5/10

Garcore Gamer – 8,0/10

God is a Geek – 8,5/10

Hobby Consolas – 8,8/10

IGN – 8,0/10

Multiplayer – 9,0/10

PlayStation LifeStyle – 9,0/10

Power Unlimited – 9,0/10

Press Start – 8,5/10

The Games Machine – 9,1/10

TrueGaming – 8,5/10

Vandal – 8,5/10

VG247 – 6,0/10

O tym, że jest to największa, najdłuższa i najprawdopodobniej też najlepsza gra z Crashem w roli głównej, każdy może zresztą przekonać się już dziś. Na dobry początek pierwszego październikowego weekendu na rynku zadebiutowała ta produkcja – w wersjach przeznaczonych na konsole obecnej generacji: PlayStation 4 i Xbox One. Już teraz obejrzyj najnowszy zwiastun z fragmentami rozgrywki (no chyba, że oszczędzasz – wtedy nie oglądaj, bo możesz nie być w stanie się powstrzymać…).

Zobacz najnowszy zwiastun Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas:

Oprócz Crasha w nowej grze sterujemy też poczynaniami Coco, dr Neo Corteksa, Dingodile’a czy Tawny. Każdy bohater ma swoją charakterystykę i każdy w ten lub inny sposób urozmaica rozgrywkę. Ta zaś polega na pokonywaniu kolejnych poziomów i odkrywaniu potężnych Masek Kwantowych, które trzeba połączyć, aby w multiwersum powrócił porządek. Kto z was rusza w tą przygodę już dziś?

Źródło: Activision, Metacritic, Push Square, informacja własna

