Wczoraj na rynku zadebiutowała gra Commander ‘85 – polski miks gatunkowy dla miłośników science fiction i technologii z lat 80. Na razie można pograć na pecetach i konsolach Xbox One, a z czasem produkcja trafi też na Switcha i „Pleja”.

Premiera Commander ‘85 – powrót do przeszłości

Commander ‘85 to nie jest duża gra, nieduża więc jest także jej cena. Co więcej, do 7 października na Steamie trwa promocja i możesz zapłacić jeszcze mniej, mianowicie 37,59 zł (zamiast 46,99 zł). Czy produkcja The Moonwalls jest tego warta? Na to każdy musi sobie odpowiedzieć sam, bo jak na razie opinie są mieszane i o ile klimat jest urzekający, to sama rozgrywka może, lecz nie musi się podobać, głównie ze względu na brak innowacyjnych rozwiązań.

No dobrze, ale czym Commander ‘85 w ogóle jest? To połączenie symulatora, przygodówki i survivalu, w którym wcielamy się w młodego hakera z lat 80. ubiegłego stulecia. Twórcy serwują nam historię pełną popkulturowych odniesień i z incydentem w Roswell w tle, którą gatunkowo można by określić jako thriller science fiction. W zależności od tego, jakie decyzje podejmiemy, możemy dojść do jednego z trzech zakończeń.

Zobacz najnowszy zwiastun Commander ‘85 z okazji premiery gry

Będziemy hakować, grać w gry, oglądać kasety VHS, a także wykonywać najrozmaitsze zadania poboczne. Jeśli to wszystko brzmi dla ciebie intrygująco, to nie zwlekaj i sprawdź premierowy zwiastun – oto on…

Źródło: Gaming Factory

