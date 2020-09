Wiemy już, kiedy powróci „kolorowe Diablo”. Premiera Torchlight III jest bliżej niż można by się spodziewać – firma Perfect World podzieliła się oficjalną datą.

Premiera Torchlight III już w październiku

Zapowiedź Torchlight III z początku tego roku wywołała lawinę pozytywnych komentarzy. Wiemy już, kiedy będziemy mogli to wszystko zweryfikować. Ekipa Echtra Games ogłosiła, że gra zadebiutuje już 13 października 2020 roku – na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Właśnie tego dnia wyjdzie z wczesnego dostępu na Steamie, gdzie…

Niestety nie jest szczególnie ciepło oceniana. Jedynie co drugi gracz wystawia grze Torchlight III pozytywną opinię – druga połowa narzeka przede wszystkim na problemy z rozgrywką online oraz nie najlepsze wykonanie. Twórcy przekonują jednak, że uporali się z jednym i drugim, dzięki czemu efekt przedstawiony w przyszłym miesiącu ma być zadowalający… A może nawet coś więcej niż tylko to.

Co nas czeka w Torchlight III?

W Torchlight III trafimy do nowego, pełnego niebezpieczeństw świata. Jako czarodziej, robot, kowal lub strzelec wyruszymy w samotną podróż albo też przeżyjemy przygodę wraz ze znajomymi. Eksploracja, gromadzenie zasobów i ich wykorzystywanie, budowanie i modernizowanie fortu, zbieranie uzbrojenia oraz dynamiczna, a zarazem wymagająca walka to właśnie to, na czym spędzimy najwięcej czasu.

Fabularnie „trójka” jest osadzona 100 lat po wydarzeniach przedstawionych w Torchlight II. Naszym zadaniem będzie zjednoczenie sił i uratowanie Novastrai, której grozi inwazja Netherima. Zainteresowani?

