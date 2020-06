Gra Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas nie mogłaby mieć bardziej trafnego tytułu. Wreszcie, po 22 latach od premiery trzeciej części serii doczekaliśmy się zapowiedzi zupełnie nowej odsłony. Zobacz pierwszy zwiastun, który od razu zdradza datę premiery.

Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas – zapowiedź, na którą czekaliśmy 22 lata

Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas to pierwszy od ponad dwóch dekad rozdział historii zwariowanego jamraja. Trudno nie zgodzić się z twórcami, że to już – właśnie – najwyższy czas, by poznać ciąg dalszy tej opowieści, którą niedawno mieliśmy okazję sobie przypomnieć przy okazji odświeżonego zestawu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Co może zaskakiwać, za nowego Crasha nie odpowiadają autorzy odświeżonej trylogii, czyli Vicarious Visions, lecz ekipa Toys for Bob. To jednak wcale nie jest taka zła wiadomość, wszak są to autorzy zremasterowanego zestawu Spyro Reignited Trilogy, który również okazał się niezwykle udany.

Zobacz oficjalny zwiastun Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas, zapowiadający grę:

Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas to nowe światy, nowi sojusznicy i nowi przeciwnicy, nowe platformówkowe rozwiązania, nowe Maski Kwantowe, a także nowy styl graficzny, choć twórcy przyłożyli się do tego, by klimat i duch oryginalnej trylogii został zachowany. Dodajmy, że fabuła „czwórki” rozpoczyna się tam, gdzie skończyła się „trójka”, a poznamy ją, kierując Crashem lub Coco.

Kiedy premiera Crash Brandicoot 4? Twórcy celują w tegoroczny październik

Od razu poznaliśmy też oficjalną datę premiery. Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas zadebiutuje 2 października 2020 roku – na PlayStation 4 i Xbox One. Liczymy, że podobnie jak w przypadku odświeżonej trylogii po jakimś czasie doczekamy się też wersji przeznaczonej na pecety.

Źródło: Activision, IGN, The Verge

