Ich poprzedniczki cieszyły i wciąż cieszą się niemałą popularnością, ale nie znaczy to, że nie da się ich ulepszyć. Właśnie tego dokonał zresztą producent, konstruując słuchawki Creative Sound Blaster Blaze V2.

Creative Sound Blaster Blaze V2: słuchawki powracają. Lepsze niż wcześniej

Wokółuszne słuchawki Creative Sound Blaster Blaze V2 zachowują kształt swoich poprzedniczek, co pozwala wierzyć w to, że także komfort noszenia będzie stał na równie wysokim poziomie. Aby o to zadbać, producent postarał się przede wszystkim o elastyczny i wyściełany pałąk oraz nausznice z aksamitu, ale też konstrukcję o wadze zaledwie 187 gramów. Równocześnie jednak, w trosce o walory wizualne, zrezygnował z czerwonych wstawek, zastępując je bardziej stonowanymi, czarnymi i srebrno-szarymi.

O odpowiednią jakość dźwięku dbają 40-milimetrowe przetworniki pełnozakresowe. – „Precyzyjne wysokie tony, wyjątkowa średnica, szeroka scena, głębia, pozycjonowanie i bogactwo tonów niskich to klucz do niezapomnianych wrażeń podczas słuchania ulubionej muzyki, oglądania filmów a zwłaszcza grania w ulubione gry” – zachwala producent w oficjalnej zapowiedzi.

Kolejną nowością w wersji z dopiskiem „V2” jest 2,5-metrowy przewód z pojedynczym wtykiem mini jack. To, co się nie zmieniło, to obecny na tym kabelku pilot, umożliwiający wygodną regulację głośności czy też wyciszenie mikrofonu. A skoro już przy nim jesteśmy, to dodajmy, że został wyposażony w ulepszoną technologię redukcji szumów i że – w razie czego – jest demontowalny.

Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast kompatybilna z systemem Windows aplikacja Sound Blaster Studio Essential. Za jej pomocą możemy ustawić tryb dźwięku, uruchomić wirtualny dźwięk przestrzenny, skorzystać z korektora graficznego, a także aktywować lub dezaktywować wiele innych opcji.

Creative Sound Blaster Blaze V2 - jaka jest ich cena?

Ile kosztują słuchawki Creative Sound Blaster Blaze V2? Cena została ustalona na 184 złote. W razie czego na rynku wciąż pozostaje też pierwsza wersja, tańsza niemal o połowę.

Źródło: Creative