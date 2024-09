Cristiano Ronaldo w nowej roli? Nie chodzi o piłkę nożną

Cristiano Ronaldo w ostatnim czasie stara się zajmować nie tylko sportem. Po uruchomieniu kanału na YouTube nadszedł czas na... występ w grze? I nie chodzi o grę piłkarską.

Cristiano Ronaldo to jeden z najpopularniejszych sportowców w historii. Nie powinno nas dziwić, że u schyłku swojej piłkarskiej kariery stara się znaleźć sposoby na dalsze korzystanie ze statusu, na który zapracował. Jego kanał na YouTube odniósł duży sukces. Teraz dowiadujemy się, że Portugalczyk prawdopodobnie stanie się bohaterem gry.

Mowa o Fatal Fury: City of the Wolves. Jest to nowa odsłona serii, która wraca na rynek po 26 latach. Skąd pomysł, że Cristiano pojawi się w tej produkcji? Cóż, piłkarz poinformował o nawiązaniu współpracy z producentem bijatyki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Cristiano Ronaldo w Fatal Fury: City of the Wolves

"Legendarny gracz dołącza do legendarnej gry" – czytamy w krótkim spocie, zapowiadającym nowość w Fatal Fury. Zwiastun pokazuje też stadion piłkarski. Samej postaci Cristiano nie zaprezentowano, ale zapowiedź sugeruje, że faktycznie do tego dojdzie.

To nie pierwszy krok w "gamingowej" karierze Cristiano. Od jakiegoś czasu piłkarz bierze udział w promocji UFL, produkcji, która ma stanowić konkurencję dla serii EA FC i eFootball od Konami. Zaangażowanie piłkarza w grę piłkarską to coś, co nie powinno nikogo dziwić. Jednak Cristiano Ronaldo jako grywalna postać w japońskiej bijatyce to coś, czego mało kto się spodziewał. Popularność Portugalczyka zdecydowanie wykracza poza świat sportu.