Pamiętacie ostatnią aferę z dyskami Patriot Viper VPN100? Producent po cichu podmienił podzespoły, co spotkało się z burzą w branżowych mediach. Patriot postanowił odnieść się do tematu i wytłumaczyć się ze swoich decyzji.

Temat dysków Patriot Viper VPN100 poruszyliśmy w ubiegłym tygodniu. Przypominając, chodzi o sytuację opisaną przez jednego z użytkowników serwisu Reddit – okazało się, że zakupiony przez niego dysk Viper VPN100 2TB korzysta z innego kontrolera i oferuje mniej pamięci podręcznej. Producent wprowadził zmiany w specyfikacji bez informowania o tym klientów.

Do tematu odniosła się firma Patriot, która przesłała nam oświadczenie w sprawie zaistniałej sytuacji.

Oświadczenie firmy Patriot w sprawie dysku SSD Viper VPN100 Jako Patriot musimy odnieść się do obecnej sytuacji związanej z naszym dyskiem SSD m.2 Viper VPN100. Zostaliśmy poinformowani, że niektórzy klienci zauważyli zmniejszenie pojemności pamięci podręcznej na dysku SSD VPN100, dlatego kilka ostatnich dni poświęciliśmy na dokładne zbadanie tej sprawy i wysłuchanie opinii pojawiających się w sieci. Ze względu na ciągłe niedobory układów scalonych wpływające na globalny łańcuch dostaw w 2020 roku, Patriot zdecydował się wykorzystać kontroler Phison E12S wraz z Phisonem E12 w serii VPN100 (256 GB/512 GB/1 TB/2 TB). Potwierdzamy, że jest to jedyna seria dysków SSD z rodziny Viper, której dotyczy ta sytuacja. E12S zużywa mniej pamięci podręcznej, ale oferuje taką samą wydajność jak kontroler E12, ponieważ jest produkowany przy użyciu najnowszego procesu produkcyjnego i innowacyjnego firmware'u. Patriot gwarantuje, że VPN100 korzystający z E12S osiągnie takie same poziomy wydajności w sekwencyjnym odczycie/zapisie i losowych IOPS oraz takie same limity wytrzymałościowe (pomijając kopanie Chia) jak VPN100 korzystający z oryginalnego kontrolera E12. Jednak nie zaprzeczamy, że nie zaktualizowaliśmy naszych arkuszy informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej, a konsumenci powinni zostać poinformowani o takiej zmianie natychmiast. W związku z tym przepraszamy za zaistniałą sytuację i bierzemy odpowiedzialność za wszelkie spowodowane niedogodności. Każdy konsument, który ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące swojego dysku VPN100 z kontrolerem E12S, może bezpłatnie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem [email protected] Zobowiązujemy się również do tego, że w przyszłości nasze arkusze informacyjne i strona internetowa będą zawsze odzwierciedlać rzeczywiste dostępne specyfikacje produktów. Jesteśmy także podekscytowani, że w czwartym kwartale bieżącego roku wprowadzimy nowy dysk SSD Viper Gen3 x4 m.2, który zastąpi VPN100 i z pewnością usatysfakcjonuje entuzjastów sprzętu na całym świecie. To przyjemność od 35 lat być częścią społeczności IT i mamy nadzieję, że w czasach, w których technologia nieustannie ewoluuje, wciąż będziemy wprowadzać na rynek przełomowe produkty.



Patriot zmodyfikował arkusz ze specyfikacją techniczną dysków Viper VPN100 (po lewej stara wersja, a po prawej nowa)

Producent jest zdania, że zmiana specyfikacji nie powinna wpłynąć na wydajność i wytrzymałość dysków (co ciekawe pomijając kopanie kryptowaluty Chia). Czy tak jest w rzeczywistości? Zapewne zweryfikują to odpowiednie testy. Cieszy natomiast przyznanie się do błędu. Szkoda, że stało się to dopiero po nagłośnieniu tematu.

Źródło: Patriot