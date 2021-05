Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu spod szyldu Disneya – Cruella. Nie tylko poznaliśmy datę premiery produkcji, ale również ujrzeliśmy nowy zwiastun!

Amerykański komediodramat z Cruellą de Vil

Ponad rok temu poinformowano, że Emma Stone wcieli się w rolę głównej bohaterki filmu – Cruelli. Disney wydał właśnie nowy zwiastun nadchodzącej produkcji. Akcja rozgrywa się w punk-rockowej dzielnicy Londynu, w latach 70. Bohaterka pnie się po szczeblach kariery w branży haute-couture po tym jak dostaje pracę w domu baronowej von Hellman (Emma Thompson), uznanej krawcowej. Wkrótce relacje obu pań staną się zażarcie sporne i dojdzie do wielkiej modowej konfrontacji. Poniżej możecie zobaczyć najnowszy zwiastun produkcji:

Cruella – kiedy premiera filmu?

Reżyserem filmu jest Craig Gillespie, natomiast za scenariusz odpowiada Dany Fox i Tony McNamary. Prawie osiem lat po wstępnym ogłoszeniu przez Disneya swojej produkcji, w końcu znamy datę premiery. Jak potwierdzono w najnowszym zwiastunie, Cruella trafi do kin w USA i Wielkiej Brytanii 28 maja 2021 roku. Film pierwotnie miał trafić na ekrany w grudniu 2020 roku, ale premiera została przesunięta z powodu pandemii. Cruella trafi prosto do Disney Plus Premier Access, a także do kin.

Czekacie? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Youtube