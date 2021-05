Jeśli wśród Was są fani Power Rangers, to mamy dla Was dobre wieści – ufundowany w 2020 roku film Legend of the White Dragon ma się bardzo dobrze i wszystko wskazuje na to, że wkrótce ujrzy światło dzienne!

Mayling Ng wystąpi w filmie Aarona Schoenke

Studio produkcyjne Bat in the Sun na instagramie opublikowało zdjęcie przedstawiające najnowszą bohaterkę filmu Mayling Ng. W fanowskiej produkcji Legend of the White Dragon, wystąpią również Johnny Yong Bosch i Jason David Frank, którzy pojawiali się we wcześniejszych seriach Power Rangers. Projekt realizowany jest dzięki zbiórce na Kickstarterze którego kampania rozpoczęła się w 2019 roku. W kwietniu 2020 roku kampania osiągnęła swój początkowy cel 100 000 dolarów, natomiast w maju kampania swój ostateczny cel – 500 000 dolarów, dzięki czemu Legend of the White Dragon doczeka się pełnometrażowego wydania.

Czego możemy spodziewać się po projekcie?

Fabuła będzie przedstawiać powrót bohaterów po klęsce, w której miasto zostało zdziesiątkowane. Wielka bitwa doprowadziła do upadku dobra. W wyniku śmierci i zniszczenia miasto stało się znane jako Angel Graves. Bohaterów obwiniano za poniesioną klęskę, byli w niebezpieczeństwie i stali się obiektem polowań. Ale gdy zło znów zagrozi, muszą się mu przeciwstawić.

