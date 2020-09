Crusader Kings III debiutuje dziś na rynku i nikt, kto nazywa siebie miłośnikiem gier z gatunku grand strategy, nie powinien przejść obok tej produkcji obojętnie. Ekipa Paradox Interactive przygotowała prawdziwą perłę.

Dziś premiera Crusader Kings III. Recenzenci są zachwyceni

Jeśli czytaliście naszą recenzję Crusader Kings III, to wiecie już, że studio Paradox Interactive wykonało kawał dobrej roboty. Producent wziął wszystko, za kochaliśmy poprzednie odsłony i inne gry z tego gatunku, by do przygotowanej mieszanki wlać jeszcze świetną oprawę audiowizualną, przejrzysty interfejs, rozszerzone opcje zarządzania oraz elementy wyjęte rodem z najlepszych erpegów. To już nie jest tylko pisanie ogólnej historii nacji, to tworzenie opowieści, w której każda postać ma znaczenie.

Przyznaliśmy tej grze prawie maksymalną notę: 4,8 gwiazdki w naszej pięciogwiazdkowej skali. I nie jesteśmy osamotnieni w takim osądzie – recenzenci z różnych części świata przyznają tej olbrzymiej strategii, zapraszającej nas do burzliwych czasów średniowiecza, głównie dziewiątki i dziesiątki. Zupełnie więc nie dziwi fakt, że – powołując się na serwis Metacritic – średnia ocen w tej chwili wynosi 91%. Tylko dwie gry na PC w tym roku osiągnęły lepsze wyniki – to Microsoft Flight Simulator (92%) oraz Half-Life: Alyx (93%).

Oto niektóre z pierwszych ocen Crusader Kings III:

benchmark.pl – 9,6/10

Attack of the Fanboy – 9,0/10

CGMagazine – 9,0/10

COGconnected – 9,2/10

Game Debate – 9,5/10

Game Revolution – 9,0/10

GameSpew – 10/10

GameSpot – 8,0/10

GameStar – 8,3/10

GameWatcher – 9,0/10

God is a Geek – 9,0/10

IGN – 10/10

Multiplayer – 9,0/10

PC Gamer – 9,4/10

PCGamesN – 9,0/10

Screen Rant – 8,0/10

Shacknews – 9,0/10

Strategy Gamer – 10/10

The Games Machine – 8,8/10

TheGamer – 10/10

TheSixthAxis – 9,0/10

Trusted Reviews – 9,0/10

Twinfinite – 10/10

VG247 – 10/10

Wccftech – 9,0/10

Gra Crusader Kings III jest oczywiście dostępna wyłącznie na PC. Jeśli chcecie pograć, to upewnijcie się, że wasze komputery mają na pokładach nie gorsze podzespoły niż Intel Core i3-2120, GeForce GTX 460 lub Radeon R7 260X i 4 GB pamięci RAM.

Źródło: Paradox Interactive, Metacritic, informacja własna

Czytaj dalej o strategiach: