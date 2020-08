Pierwszy zwiastun War Mongrels zapowiada kawał intrygującej produkcji. To polska strategia taktyczna w stylu Commandos osadzona w realiach II wojny światowej.

Polska ekipa Destructive Creations uwielbia kontrowersyjne tematy. Ma w swoim portfolio Hatred o psychopatycznym mordercy, IS Defense, w którym odpieramy ataki islamskich ekstremistów czy Ancestors Legacy pokazujące brutalność średniowiecza. W swojej najnowszej produkcji zatytułowanej War Mongrels (bo tak rozwija się skrót WM, o którym niedawno usłyszeliśmy) przenoszą nas do czasów II wojny światowej, by zaprezentować jej okropności.

Zobacz zwiastun zapowiadający War Mongrels z fragmentami rozgrywki:

Commandos w czasach II wojny światowej, made in Poland. Oto War Mongrels

Podobnie jak w przypadku Ancestors Legacy otrzymujemy strategię. Tym razem jednak nie będzie to klasyczny RTS, lecz wymagająca produkcja taktyczna w stylu Desperados czy Commandos. Będziemy więc kierować kilkuosobowym oddziałem, a kluczem do sukcesu będą: 1) właściwe wykorzystanie zdolności poszczególnych bohaterów i 2) dostosowanie strategii do warunków misji. Zdecydowanie częściej lepszym pomysłem będzie pozostanie w ukryciu, ale czasem atak bezpośredni też będzie dobrą opcją.

Na gatunku nie kończą się podobieństwa ze wspomnianym tytułem. Projektując War Mongrels twórcy starali się zachować wierność historii. To właśnie realizm związany choćby z broniami, wydarzeniami czy działaniami i brak pudrowania rzeczywistości mają być cechami charakterystycznymi tego tytułu. Nie ma mowy o cenzurowaniu wojennych zbrodni czy unikania tematów takich jak obozy koncentracyjne.

Kiedy premiera War Mongrels? I na jakich urządzeniach pogramy?

W War Mongrels zagramy w przyszłym roku – na pecetach oraz czterech konsolach: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X. Pierwszy gameplay natomiast zostanie zaprezentowany na początku września.

