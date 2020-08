Zobacz nowy zwiastun Age of Empires III: Definitive Edition. Jeśli uwielbiasz strategie czasu rzeczywistego w klasycznym stylu, to tej jesieni będziesz mieć co robić.

Choć najbardziej czekamy na „czwórkę”, ten odświeżony kotlet może okazać się wyjątkowo smakowitym kąskiem – podobnie jak miało to miejsce w przypadku dwóch poprzednich odsłon. Panie i panowie, oto Age of Empires III: Definitive Edition.

Zobacz najnowszy zwiastun Age of Empires III: Definitive Edition:

Dlaczego warto czekać na Age of Empires III: Definitive Edition?

Age of Empires III w wersji Definitive Edition to przede wszystkim znacznie ładniejsza oprawa wizualna – możemy liczyć na rozdzielczość 4K, miłe dla oka animacje i poważnie odświeżone tekstury budynków czy jednostek, jak również na unowocześniony interfejs użytkownika. Ale na wyglądzie wcale nie kończą się zmiany…

Autorzy postarali się również o zremasterowaną ścieżkę dźwiękową oraz – co najważniejsze – kilka nowinek w samej grze. To między innymi dwie nowe cywilizacje (Szwedów i Inków), dwa nowe tryby rozgrywki (bitwy historyczne i wyzwania) oraz możliwość międzyplatformowej rywalizacji przez Internet. „Międzyplatformowa” odnosi się w tym przypadku do różnych usług kierowanych do graczy komputerowych, bo jest to – rzecz jasna – pecetowy „exclusive”.

Wiemy już, kiedy Age of Empires III: Definitive Edition zadebiutuje na rynku

Kiedy będziemy mogli raz jeszcze posmakować legendy? Premiera gry Age of Empires III: Definitive Edition odbędzie się już 15 października 2020 roku. Tego samego dnia strategia zasili katalog usługi Xbox Game Pass, więc pogramy w ramach abonamentu.

Źródło: Microsoft

