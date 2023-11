Czy dzisiejszy poniedziałek, a więc Cyber Monday, jest kolejnym etapem listopadowego festiwalu promocji? Czy to raczej symboliczny dzień łapania smętnych, okazyjnych resztek?

Cyber Monday według definicji powinien być kulminacją promocji internetowych, które nas, jako internetowy portal, z zasady interesują najbardziej. Wydaje się jednak, że w Polsce od początku była to tylko i wyłącznie teoria, niezależnie od rodzaju handlu. Zarówno w e-commerce, jak i w handlu stacjonalnym kulminacją kuszenia klienta jest Black Friday z przyległym weekendem, czasami przedłużonym o ten nieszczęsny poniedziałek. I kropka. Czy więc w Cyber Monday skazani jesteśmy tylko na okazyjne resztki?

Gdybym była złośliwa, rzekłabym, że trudno mówić o resztkach, skoro już na wyjściu były szczątki. Black Friday 2023 był zdecydowanie mizerny, a przecież w ostatnich latach pandemia i inflacja nas nie oszczędzały. Owszem, trafiło się w ostatnich dniach trochę dobrych cen, o których zresztą staraliśmy się na bieżąco pisać, jednak w skali ogólnej powiało jakby pustką. Gdyby dobre okazje były rośliną, to możnaby w tym roku mówić o widoku znanym z każdego westernu, czyli o turlających się po pustyni biegaczach stepowych.

Oczywiście może być tak, że kiepsko szukałam, a do tego w osobistych zakupach miałam pecha. Może. Chciałam kupić olej do auta - nie było zniżek na żaden z tych trzech, które miałam na celowniku. Gdy szukałam Lego, obniżono ceny zupełnie nie tych zestawów, na których mi zależało. Kulminacją była oferta na wkrętak elektryczny na Allegro, gdzie pula promocyjna zniknęła w kilkadziesiąt sekund, a ja mimo szybkiej reakcji obeszłam się smakiem. Wkrętak, rozumiecie. Nie iPhone, nie telewizor OLED tańszy o 30%, nie MiBand za 60 złotych. Wkrętak.

Przyjmijmy zatem, że Black Weekend każdy oceni sobie sam. A czy w Cyber Monday na coś jeszcze warto spojrzeć? Rozejrzałam się i.. no nie ma tego wiele. Ale sprawdźcie, może znajdziecie coś dla siebie w tych promocyjnych zgliszczach.

Xiaomi jeszcze walczy, zaskakujący Garmin

W Oficjalnym Sklepie Xiaomi na Allegro czajnik Xiaomi Electric Kettle 2 wyłapać można w cenie niższej od poprzednich o przynajmniej 30 złotych. Czajnik, utrzymany w minimalistycznej estetyce właściwej dla marki Xiaomi, jest spory (1.7 litra), o mocy 1800W i z jedną, ogromną zaletą: wnętrze wykonane zostało ze stali nierdzewnej, dzięki czemu woda nie styka się z plastikiem w trakcie gotowania.

Dla poszukujących taniego telefonu to już kolejna opcja zaoszczędzenia paru groszy - kilkadziesiąt sztuk Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G jest jeszcze do złapania w Oficjalnym Sklepie Allegro, w cenie 879 złotych (zamiast 999 złotych lub więcej). Sprawdzona seria, na pokładzie 6GB RAM i 128GB pamięci wbudowanej, wyświetlacz AMOLED 6,67 cala z odświeżaniem 120Hz i standardowa bateria z szybkim (67W) ładowaniem, NFC oraz wejście słuchawkowe. Naprawdę dobry stosunek ceny do możliwości.

W Media Expert, Rtv Euro Agd oraz Media Markt spadła dziś znacznie cena słuchawek dokanałowych Jabra Elite 8 Active. Zamiast stałej ceny 849 złotych, możemy je nabyć za 699 złotych. Są to jedne z najlepszych słuchawek na rynku dla osób aktywnych - świetnie trzymają się w uchu, są odporne na zanurzenie w wodzie, działają do 8h na jednym ładowaniu, obsługują Asystenta Google, mają ANC oraz tryb słyszenia otoczenia, a także dobrą jakość dźwięku. Do promocji dołączył także X-Kom, oferując tą samą cenę w swojej ofercie na Allegro.

Mile zaskakuje, że w Cybermonday Mediamarkt zaszalał z cenami zegarków. Mamy więc:

Jest też czarny Samsung Galaxy Watch 6 Classic, jeśli ktoś woli jednak ładować zegarek częściej, ale mieć tyle funkcji smart, ile da się obecnie upchnać w tego typu sprzęcie. Za niego zapłacimy 1144 złotych (zamiast 1299 zł).

Resztki Lego, zbłąkany MacBook Pro

Wciąż proponowane jest nam sporo dobrych cen na zestawy Lego. Chociażby Speed Champions 76914 Ferrari 812 to mały zestaw z 2023 roku. Udany, nieskomplikowany i tani, w sam raz dla początkującego Legomianiaka, nie mówiąc o fanach Ferrari. 261 elementów, stąd dziecko da sobie radę samo. Dla pociech spragnionych większych wyzwań mamy Warsztat tuningowania samochodów lub Terenowy pojazd straży pożarnej z serii City (oba o pórównywalnym stopniu trudności, złożone z około pół tysiąca elementów). No i jeden, nieco bardziej babski, ale naprawdę uroczy zestaw Ogród botaniczny złożony z ponad tysiąca elementów.

A tu zestaw bardziej dla dorosłych (albo dla tych, którzy z rodzicami oglądali "Powrót do przeszłości"). Wiadomo, 699 złotych to wciąż ogrom pieniędzy za niecałe dwa tysiące plastikowych klocków, ale to jednak nie 849 złotych. Zainteresowani powinni skierować się do Media Expert.

Cena miodzio za mysz tak dobrą jak Steelseries Rival 600, choć jest tutaj jeden haczyk - trzeba wykazać się cierpliwością, bo mysz dostarczona zostanie dopiero przed Gwiazdką.

Oto jeden z najładniejszych głośników przenośnych Bluetooth, teraz w cenie nie do pogardzenia. W oficjalnej sprzedaży w dużych sklepach internetowych cena poniżej 400 złotych nie była oglądana już od miesięcy. Marshall Emberton to głośnik o świetnym brzmieniu, bardzo stylowym designie i do tego odporny na zachlapanie czy nawet krótkie zanudzenie w wodzie (certyfikat IPX7). Na jednym ładowaniu pociągnie do 20 godzin. Z racji gabarytów może być też głośnikiem mobilnym - waży raptem 700 gramów. W cenie 394,99 złotych dostępny jest dziś w Media Expert, a za parę złotych więcej w Mediamarkt.

Najnowszy MacBook Pro, a więc laptop dla najbardziej wymagających. 14-calowy model MRX43ZE/A oferowany jest w Neonet w cenie niemal tysiąc złotych niższej niż cena rynkowa 13 899 zł. Przy tak wysokich kwotach zniżka niby symboliczna, ale jednak.

