Internet

Elon Musk krytykuje Apple’a. Poszło o AI

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Czy Apple hamuje rozwój innych aplikacji AI niż ChatGPT? Tak twierdzi Elon Musk.

W czerwcu 2024 roku Apple ogłosił nawiązanie współpracy z firmą OpenAI, w wyniku której asystent głosowy Siri został zintegrowany z ChatemGPT. Według informacji uzyskanych przez Bloomberga, producent iPhone’ów nie płaci za wykorzystanie tego narzędzia nawet centa, oferując zamiast tego “rozpowszechnianie marki i technologii OpenAI na setkach milionów swoich urządzeń”. 

Sytuacja ta nie podoba się Elonowi Muskowi, którego firma xAI rozwija konkurencyjnego czatbota Grok. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Apple krytykowany przez Elona Muska

"Apple jest bramą do Internetu dla połowy Ameryki. Utrudniają każdej innej firmie zajmującej się sztuczną inteligencją odniesienie sukcesu, nieustannie promując OpenAI na wszelkie możliwe sposoby!" - napisał Elon Musk na platformie X. 

Miliarder odnosi się nie tylko do integracji ChataGPT z Siri, ale i intensywnego promowania aplikacji OpenAI w App Storze. Przewija się ona przez praktycznie wszystkie listy, rankingi i poradniki Apple’a związane z AI, zajmując przeważnie czołową pozycję. 

W serii wpisów Musk skrytykował Apple’a także za to, że jego aplikacja jest w tego typu zestawieniach konsekwentnie pomijana. "Grok jest najinteligentniejszą sztuczną inteligencją na świecie w najtrudniejszych testach i właśnie zajął pierwsze miejsce w programowaniu, ale w ogóle nie został wymieniony w sekcji AI przez Apple’a" - napisał miliarder. 

Grok to chatbot oparty na sztucznej inteligencji stworzony przez firmę xAI, której założycielem jest Elon Musk. Powstał w 2023 roku jako konkurencja dla popularnych modeli językowych, takich jak ChatGPT czy Gemini. Wyróżnikiem tego modelu jest integracja z platformą X, w wyniku której Grok potrafi udzielać publicznych odpowiedzi bezpośrednio na łamach serwisu społecznościowego.

Przeczytaj także:

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    SnR
    0
    No i w sumie coś tam ma rację, tak samo było przeciez z google przeglądarka/wyszukiwarka na android czy też windows Explorer/edge na windows PC.
    Wykorzystanie monopolistycznej pozycji dla zysku niemal podręcznikowe

    Witaj!

    Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
    Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

    Połącz konto już teraz.

    Zaloguj przez 1Login