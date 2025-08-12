Elon Musk krytykuje Apple’a. Poszło o AI

Czy Apple hamuje rozwój innych aplikacji AI niż ChatGPT? Tak twierdzi Elon Musk.

W czerwcu 2024 roku Apple ogłosił nawiązanie współpracy z firmą OpenAI, w wyniku której asystent głosowy Siri został zintegrowany z ChatemGPT. Według informacji uzyskanych przez Bloomberga, producent iPhone’ów nie płaci za wykorzystanie tego narzędzia nawet centa, oferując zamiast tego “rozpowszechnianie marki i technologii OpenAI na setkach milionów swoich urządzeń”.

Sytuacja ta nie podoba się Elonowi Muskowi, którego firma xAI rozwija konkurencyjnego czatbota Grok.

Apple krytykowany przez Elona Muska

"Apple jest bramą do Internetu dla połowy Ameryki. Utrudniają każdej innej firmie zajmującej się sztuczną inteligencją odniesienie sukcesu, nieustannie promując OpenAI na wszelkie możliwe sposoby!" - napisał Elon Musk na platformie X.

Miliarder odnosi się nie tylko do integracji ChataGPT z Siri, ale i intensywnego promowania aplikacji OpenAI w App Storze. Przewija się ona przez praktycznie wszystkie listy, rankingi i poradniki Apple’a związane z AI, zajmując przeważnie czołową pozycję.

W serii wpisów Musk skrytykował Apple’a także za to, że jego aplikacja jest w tego typu zestawieniach konsekwentnie pomijana. "Grok jest najinteligentniejszą sztuczną inteligencją na świecie w najtrudniejszych testach i właśnie zajął pierwsze miejsce w programowaniu, ale w ogóle nie został wymieniony w sekcji AI przez Apple’a" - napisał miliarder.

Grok to chatbot oparty na sztucznej inteligencji stworzony przez firmę xAI, której założycielem jest Elon Musk. Powstał w 2023 roku jako konkurencja dla popularnych modeli językowych, takich jak ChatGPT czy Gemini. Wyróżnikiem tego modelu jest integracja z platformą X, w wyniku której Grok potrafi udzielać publicznych odpowiedzi bezpośrednio na łamach serwisu społecznościowego.