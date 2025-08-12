Po co w iPhonie 17 Pro tak duża wyspa aparatów? Są nowe poszlaki

W zmianie wyglądu iPhone’a 17 Pro może chodzić nie tylko o kosmetykę. Zanosi się na to, że Apple planuje całkowicie przeprojektować wnętrze.

Liczne przecieki wskazują na to, że iPhone 17 Pro otrzyma ogromną wyspę aparatów, rozciągającą się od lewej do prawej krawędzi obudowy. Sam układ obiektywów ma być jednak zbliżony do poprzednich generacji, dlatego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, by zmiana ta była podyktowana względami fotograficznymi. Tak naprawdę może chodzić o… zasięg.

iPhone 17 Pro z nowym układem anten?

Jak donosi bloger majinbu, powołując się na swoje źródło, przyczyną powiększenia wyspy na tylnym panelu jest umieszczenie anten Wi-Fi i 5G tuż przy obiektywach aparatu. Nowy układ ma zapewnić lepszy zasięg i niższą podatność na zakłócenia.

Spekuluje się, że Apple może jednocześnie zwiększyć ilość metalu w całej konstrukcji. iPhone 17 Pro miałby mieć aluminiową obudowę unibody ze szklanym oknem na tylnym panelu, zapewniającym działanie bezprzewodowego ładowania i MagSafe.

iPhone 17 - wizualizacje na podstawie przecieków (fot. Apple Hub)

W przypadku poprzednich generacji anteny były rozmieszczone tuż przy krawędziach obudowy i ściśle zintegrowane z metalowym obramowaniem. Po raz pierwszy Apple zastosował taką konstrukcję w iPhonie 4 z 2010 roku.

Pomysł na umieszczenie anten przy aparatach nie jest jednak nowy. Podobne rozwiązanie zastosowano w ubiegłorocznym OnePlusie Nord 4, w którym moduł łączności umieszczono za szklanym panelem przy obiektywach, by resztę obudowy zalać metalem.

Oczekuje się, że seria iPhone 17 zostanie zaprezentowana w okolicach 9 września.