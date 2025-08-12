Nowy Samsung za tysiaka. Aparat z OIS i ekran AMOLED w smukłej obudowie

Samsung Galaxy A17 5G to nowy, niedrogi smartfon koreańskiej marki. W porównaniu do poprzednika przynosi dwie istotne zmiany na plus.

Szukając nowego smartfona, często sprawdzamy podstawowe informacje o specyfikacji. Ekran AMOLED oznacza, że wyświetlane treści będą wyglądały bardzo dobrze. Aparat z optyczną stabilizacją to kolejna z pożądanych cech. Pozwala wykonać ładne, nieporuszone zdjęcia i filmy. Wszystko to, a także kilka innych zalet, znajdziemy w najnowszym Samsungu Galaxy A17 5G. Są też pewne wady, choć w niskiej cenie można je wybaczyć.

Premiera Samsung Galaxy A17 5G

Nowy model to kontynuacja niedrogiej i bardzo popularnej serii smartfonów. Samsung Galaxy A17 5G otrzymuje spore usprawnienia względem swojego poprzednika. Na uwagę zasługuje przede wszystkim aparat fotograficzny 50 MP z optyczną stabilizacją obiektywu f/1,8. Nie powinniśmy jednak kojarzyć go z aparatami z droższych Samsungów. Ten ma bowiem nieduży sensor o wielkości 1/2,76”. Dostajemy też aparat ultraszerokokątny 5 MP (1/5,0”) i trzeci obiektyw do zdjęć makro (2 MP). Przednia kamera ma 13 MP.

Koreański producent odświeżył wygląd. Galaxy A17 5G przypomina zaprezentowane już jakiś czas temu modele Galaxy A36 i Galaxy A56. Największą zmianą jest nowy wygląd wyspy aparatów. Z przodu widzimy natomiast duży ekran 6,7” (Super AMOLED, 90 Hz, Full HD). Niestety, przednia kamera wylądowała w niezbyt nowocześnie wyglądającym wycięciu w kształcie łezki. Obudowa jest za to całkiem smukła, została też uszczelniona. Certyfikat IP54 świadczy tylko o odporności przed drobnym zachlapaniem. Minusem jest moc ładowania - 25 W oznacza, że ładowanie trudno nazwać naprawdę szybkim. Sama bateria ma pojemność 5000 mAh, co w 2025 roku stało się rynkowym standardem.

Samsung kontynuuje politykę długich aktualizacji oprogramowania. Galaxy A17 5G debiutuje z Androidem 15 i dostanie kolejne wersje systemu aż przez 6 lat.

Specyfikacja Samsung Galaxy A17 5G

Wymiary : 164,4 x 77,9 x 7,5 mm

: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm Waga : 192 g

: 192 g Ekran : 6,7”, Super AMOLED, 90 Hz, 2340 x 1080 pikseli, szkło ochronne Gorilla Glass Victus

: 6,7”, Super AMOLED, 90 Hz, 2340 x 1080 pikseli, szkło ochronne Gorilla Glass Victus Aparat : 50 MP z OIS + 5 MP ultraszerokokątny + 2 MP makro

: 50 MP z OIS + 5 MP ultraszerokokątny + 2 MP makro Przedni aparat : 13 MP

: 13 MP Wideo : 1080p w 30 kl./s

: 1080p w 30 kl./s Wydajność : Exynos 1330 (5 nm) 2,4 GHz, 6 lub 8 GB RAM

: Exynos 1330 (5 nm) 2,4 GHz, 6 lub 8 GB RAM Pamięć : 128 GB, slot na karty microSD

: 128 GB, slot na karty microSD Bateria : 5000 mAh, ładowanie przewodowe 25 W

: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 25 W Funkcje : skaner linii papilarnych z boku obudowy, Bluetooth 5.5, NFC, Wi-Fi 5, łączność 5G, obsługa kart eSIM, Dual SIM, uszczelniona obudowa IP54

: skaner linii papilarnych z boku obudowy, Bluetooth 5.5, NFC, Wi-Fi 5, łączność 5G, obsługa kart eSIM, Dual SIM, uszczelniona obudowa IP54 System: Android 15, One UI 7, 6 lat aktualizacji

Ile kosztuje Samsung Galaxy A17 5G?

Samsung Galaxy A17 5G nie trafił jeszcze do sprzedaży w Polsce. W Tajwanie kupimy natomiast dwie wersje:

Galaxy A17 5G 6/128 GB za NT$ 7 490 (ok. 950 zł)

Galaxy A17 5G 8/128 GB za NT$ 8 490 (ok. 1090 zł)

Ceny w Polsce mogą się różnić, powinniśmy je poznać już po oficjalnej premierze w naszym kraju.