5G na Pol’and’Rock 2025. Operatorzy chwalą się rekordami
Uczestnicy tegorocznego Pol'and'Rock Festivalu przesłali rekordowe ilości danych. Wszystko dzięki technologii 5G.
Od 2012 roku głównym partnerem telekomunikacyjnym festiwalu jest Play. Tym razem fioletowy operator zdecydował się na umieszczenie 7 mobilnych stacji bazowych na terenie imprezy oraz dodatkowych 3 w jej sąsiedztwie, z których wszystkie obsługiwały 5G w paśmie C.
Play chwali się, że podczas Pol’and’Rock 2025 jego klienci:
- przesłali 93 TB danych, z czego 43 TB (47 proc. całości) za pośrednictwem 5G;
- zrealizowali 930 tys. minut rozmów, z czego 90 proc. w ramach VoLTE.
Z danych operatora wynika, że w porównaniu z rokiem 2023 ruch sieciowy podczas festiwalu wzrósł niemal dwukrotnie.
Mimo partnerstwa z siecią Play, na Pol’and’Rock 2025 obecni byli także inni operatorzy. Orange i T-Mobile umieścili na czaplińskim lotnisku po 3 mobilne stacje bazowe, przy czym klienci obu sieci mogli korzystać ze wszystkich. Pomarańczowi wyliczają, że ich użytkownicy:
- przesłali 54 TB danych. z czego 23 GB (43 proc. całości) przez 5G;
- zrealizowali 750 tys. minut rozmów, z czego 90 proc. przez VoLTE;
- wysłali i odebrali 720 tys. SMS-ów.
Plus ograniczył się z kolei do rekonfiguracji okolicznych stacji i dostawieniu jednej stacji mobilnej, ale póki co nie zdecydował się na ujawnienie festiwalowych statystyk.
