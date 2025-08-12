Laptopy

Nowe wieści o tanim MacBooku. Apple może zaskoczyć ceną

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Zanosi się na to, że MacBook Air doczeka się wkrótce znaaacznie tańszej alternatywy.

Jak donosi serwis DigiTimes, budżetowy MacBook - o którym plotkuje się od kilku tygodni - może startować z poziomu między 599 a 699 dol. Na dokładnie 599 dol. wyceniony jest podstawowy Mac mini i iPad Air, co w naszym kraju w obu przypadkach przełożyło się na 2999 zł. 

Jeśli przecieki się potwierdzą, a do dnia premiery nie dojdzie do poważnych walutowych zawirowań, nowy MacBook powinien kosztować między 2999 a 3499 zł. Warto odnotować, że póki co najtańszym modelem w ofercie Apple’a pozostaje MacBook Air z czipem M4 za 4999 zł. 

Tani MacBook. Na czym zaoszczędzi Apple?

Z dotychczasowych przecieków wynika, że głównym kompromisem będzie użyty czip. Producent ma sięgnąć po znaną z iPhone’a 16 Pro jednostkę Apple A18 Pro, więc można oczekiwać niższej wydajności niż ta oferowana przez procesory Apple M. Użycie smartfonowego czipu może potencjalnie oznaczać także brak wsparcia dla standardu przesyłu danych Thunderbolt. 

Ponadto ekran budżetowego MacBooka ma mieć przekątną 12,9 cala, a więc nieco mniejszą niż ta w najmniejszym MacBooku Air (13,6 cala). 

Oczekuje się, że najtańszy laptop Apple’a trafi na rynek pod koniec 2025 lub na początku 2026 roku.

  • avatar
    bbkr_pl
    0
    W tej cenie bylby hicior. Chociaz obawy mam np. z odtwarzaniem 4K na zewnetrznym monitorze. A18 pro jest wydajnosciowo gdzies w okolicach M1, a M1 sie przy tym dlawil i gubil klatki na YouTube.

