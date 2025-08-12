Miliony kierowców mogą się pogubić. Waze odetnie im dostęp do funkcji nawigacji

Jedna z najpopularniejszych aplikacji mobilnych dostaje aktualizację. Nowości nie trafią jednak do posiadaczy starszych urządzeń. Problem może mieć co ósmy kierowca.

Obok Map Google i Map Apple, Waze należy do najpopularniejszych aplikacji mobilnych do nawigacji. Ma kilka zalet, w tym system zgłaszania zdarzeń drogowych (np. wypadek, przeszkoda, kontrola policyjna), które stają się widoczne dla innych kierowców. Niestety, wkrótce część użytkowników może utracić pełny dostęp do Waze.

Waze po aktualizacji nie wspiera starszych wersji systemu Android

Najnowsza dotychczas wersja aplikacji mobilnej Waze mogła działać na bardzo leciwych smartfonach. Wspierała bowiem oprogramowanie w wersji Android 8 (Oreo) i Android 9 (Pie), a także wszystkie nowsze wersje. Teraz wszystko wskazuje na to, że posiadacze urządzeń ze starszymi wersjami Androida utracą pełny dostęp do Waze.

Najnowsza odsłona aplikacji Waze (choć to wciąż wersja beta, czyli w trakcie ostatnich testów) wymaga Androida 10 lub nowszego. Jest to związane z polityką Google.

Jak można rozwiązać ten problem? Aby aplikacja Waze działała w pełni poprawnie, najpewniej konieczna będzie aktualizacja systemu operacyjnego w Twoim smartfonie, tablecie lub samochodowym systemie inforozrywki. Jeśli nie będzie takiej możliwości (np. smartfon jest za stary i producent już go nie aktualizuje) - prawdopodobnie konieczny będzie zakup nowszego sprzętu. Można też wciąż korzystać z Waze w starszej wersji. Wtedy trzeba natomiast liczyć się z utratą dostępu do nowych funkcji. Mogą się też pojawić luki w zabezpieczeniach. Dotychczasowe funkcje Waze prawdopodobnie wciąż będą działać.

Alternatywnie można poszukać innej aplikacji do nawigacji, która wciąż będzie obsługiwać starszy sprzęt. Przykładem są Mapy Google - są kompatybilne z urządzeniami z systemem Android 8 i nowszym. Google przejęło zresztą część funkcjonalności Waze.

Kogo może dotyczyć problem z działaniem Waze?

Nowa wersja aplikacji Waze najprawdopodobniej będzie działała na urządzeniach z systemem Android 10 lub nowszym. Problem może zatem dotyczyć:

właścicieli starszych smartfonów lub tabletów (z Androidem 9 lub starszym)

posiadaczy samochodów z fabrycznym systemem infotainment, którego nie można już zaktualizować (Android 9 lub starsze wersje)

użytkowników przestarzałych lub tanich urządzeń do nawigacji samochodowej

Znamy też konkretną liczbę. Zdaniem Android Studio co ósme (12,4%) urządzenie mobilne z Androidem działa z systemem Android 9 lub starszym. Możliwy problem z działaniem Waze dotyczy więc sporej grupy osób.

Źródło: Android Authority