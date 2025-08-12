PS5, Chiny i cła. Sony zmienia strategię

Produkcja konsol PlayStation 5 przeznaczonych na amerykański rynek została przeniesiona poza Chiny. Sony podjęło taką decyzję, by zniwelować wpływ ceł nałożonych przez administrację Donalda Trumpa.

Sony przenosi produkcję “amerykańskich” konsol PlayStation 5 poza Chiny – informuje Wccftech. To działanie ma na celu utrzymanie stabilnych cen konsoli w USA.

Najpierw konsole, potem akcesoria

Podczas niedawnej konferencji wynikowej za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026 dyrektor finansowy Sony, Lin Tao, potwierdził, że firma dywersyfikuje swój łańcuch dostaw. Produkcja konsol przeznaczonych na rynek amerykański została już przeniesiona poza Chiny, co ma na celu ograniczenie wpływu ceł.

Relokacja dotyczy na razie samych konsol, natomiast zmiany obejmujące produkcję akcesoriów dopiero się zaczną. Dość dynamiczna sytuacja gospodarcza na świecie utrudnia producentom konsol utrzymanie niskich cen.

Fala podwyżek

I przykładów nie trzeba daleko szukać. W kwietniu bieżącego roku informowaliśmy o nowych cenach PS5 w Europie, Bliskim Wschodzie, Afryce, Australii oraz Nowej Zelandii. Powód? Wysoka inflacja oraz zmienne kursy walut. Dwa tygodnie po tym ogłoszeniu poznaliśmy nowe rekomendowane ceny konsol Xbox w Europie.

A jednak PS5 sprzedaje się znakomicie. Najnowszy raport pokazuje, że chętnych na zakup PS5 ciągle przybywa. Aktualnie konsola sprzedała się w nakładzie ponad 80,3 mln egzemplarzy od momentu premiery.

Źródło: Wccftech