  • Nieoczekiwany gość na koncercie Maxa Korzha. Żywa legenda esportu
przeczytasz w 1 min.
Nie milkną echa koncertu Maxa Korzha w Warszawie. Okazuje się, że na wydarzeniu pojawił się dość nieoczekiwany gość – prawdziwa legenda esportu.

Działo się. Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha na Stadionie Narodowym w Warszawie przyciągnął 60 tys. ludzi. Niektórzy z nich wtargnęli na murawę, co spowodowało chaos. Impreza wyraźnie się opóźniło, doszło do bójek z ochroną, interweniowała policja.

Żywa legenda esportu

Wśród widzów znalazły się gwiazdy wielkiego formatu, a wśród nich s1mple, czyli Ołeksandr Kostylijew – ukraiński esportowiec, znany wśród graczy jako jeden z najlepszych zawodników profesjonalnej sceny Counter-Strike. Reakcja zgromadzonych ludzi mówi sama za siebie.

Kariera s1mple usłana jest wieloma sukcesami. Dość wspomnieć, że mowa o zawodniku, który trzy razy zdobył tytuł “HLTV Player of the Year”. Wygrał turniej PGL Major Stockholm 2021 oraz zdobył tytuł MVP turnieju. Uczestniczył w czternastu wydarzeniach rangi Major. Co ciekawe, aktualnie s1mple zasila szeregi BC.Game Esports – drużyny, która aktualnie zajmuje 61. miejsce w globalnym rankingu.

Ważne wydarzenie w Polsce

Skoro mowa o rozgrywkach esportowych, to nie sposób pominąć najnowszych doniesień z Polski. Otóż miasto Katowice 2026 r. będą gospodarzem finałów 24. sezonu ESL Pro League. To będzie doskonała okazja, by zobaczyć w akcji czołowe drużyny Counter-Strike 2.

