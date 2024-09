Historyczna chwila dla Maty. Trafi do gry

Po raz pierwszy na oficjalnej ścieżce dźwiękowej EA SPORTS FC pojawił się polski artysta – Mata. Klip do jego utworu jest już dostępny online.

Ścieżka dźwiękowa EA SPORTS FC™ 25 składa się z 117 utworów pochodzących od artystów z 27 krajów. Wśród nich znajdują się takie gwiazdy jak Billie Eilish, Fred again..., Ice Spice, Charli XCX, Glass Animals, J Balvin, JUMADIBA, Obongjayar oraz wielu innych. Obok tych gwiazd, na liście pojawił się również polski raper Mata.

Ścieżka dźwiękowa FC 25

Electronic Arts ogłosiło we wtorek 17 września oficjalną ścieżkę dźwiękową do gry EA SPORTS FC™ 25. Tegoroczny soundtrack to międzynarodowa i różnorodna gatunkowo kompilacja, która obejmuje 117 utworów artystów z różnych zakątków świata. Dzięki temu gracze będą mogli odkrywać nowe dźwięki podczas rozgrywek w FC 25.

Od debiutu w 1997 r. ścieżka dźwiękowa stała się wżna dla wielu debiutujących artystów, stanowiąc dla nich swego rodzaju trampolinę w karierze. Tegoroczna playlista FC 25 jeszcze bardziej podkreśla różnorodność muzyczną. Można na niej usłyszeć takie gatunki jak eksperymentalny pop Elyanny, łączący wpływy arabskie i latynoskie, czy południowoafrykański future ghetto funk od Moonchild Sanelly. Znajduje się tam również afro-kolumbijska grupa Kombilesa Mi, która łączy tradycyjną muzykę Palenque z rapem ulicznym.

Lista utworów prezentuje szerokie grono międzynarodowych wykonawców, takich jak Disclosure, Ice Spice czy Kasabian, a także światowe gwiazdy, w tym dwukrotną laureatkę Oscara Billie Eilish, księcia reggaetonu J Balvina, brytyjskiego superproducenta Fred again... oraz Charli XCX. Dodatkowo na ścieżce dźwiękowej pojawia się wschodzący japoński raper JUMADIBA, mistrz afrobeatu Obongjayar, hiszpański zespół rockowy Hinds oraz ceniona artystka Nia Archives. Wśród nowych utworów znalazła się także piosenka polskiego rapera Maty, który jest wielkim fanem gry FC i uwzględnił EA SPORTS FC w swoim teledysku.

Posłuchaj utworu Maty, który trafi do FC 25

To historyczny moment dla polskiej sceny muzycznej, ponieważ po raz pierwszy polski artysta pojawił się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej serii FC. Mata zadebiutuje w grze swoim najnowszym utworem "Lloret de Mar". Z tej okazji w sieci pojawił się teledysk, który stanowi część większej kampanii promocyjnej, angażującej Matę jako ambasadora FC 25 w Polsce.

– Pojawienie się na oficjalnym soundtracku do FC to dla mnie przede wszystkim spełnienie marzeń jako fana serii i aktywnego gracza od edycji z 2007 roku. Nie mogę się doczekać, aż włączę grę i usłyszę swój kawałek – stwierdził Mata.

Premiera gry EA SPORTS FC 25 odbędzie się 27 września 2024 r., natomiast wczesny dostęp do wersji Ultimate Edition będzie możliwy od 20 września. Gracze mogą już teraz składać zamówienia przedpremierowe na EA SPORTS FC 25 na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC oraz Nintendo Switch.