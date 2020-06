Informacja o tym, iż premiera Cyberpunk 2077 została ponownie opóźniona nie spotkała się z ciepłym przyjęciem. Wprawdzie lepiej dostać lepszą grę później niż niedopracowaną wcześniej, ale w tym przypadku oczekiwanie zaczyna się mocno przeciągać. Cyberpunk 2077 ma trafić ostatecznie nie tylko na PC oraz Xbox One i PlayStation 4, ale również na Xbox Series X i PlayStation 5. Czego oczekiwać w przypadku nowej generacji?

Właśnie to doprecyzowano. I tak, początkowo gracze powinni nastawiać się na wsparcie wstecznej kompatybilności. W chwili premiery nowych konsol posiadający grę na Xbox One i PlayStation 4 będą mogli zatem zagrać również na Xbox Series X i PlayStation 5.

We are happy to confirm that Cyberpunk 2077 will be backwards compatible with both next-gen consoles! Your PS4 copy of the game will work on PS5 on launch day. Anyone who buys the game on Xbox One will be able to play their copy on Xbox Series X when the console launches too!