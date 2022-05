Złamanie zabezpieczeń kart graficznych GeForce RTX 3000 LHR to niewątpienie najważniejsza sprzętowa wiadomość tego dnia. Czy kopacze kryptowalut mogą świętować sukces? No właśnie nie do końca…

Karty graficzne GeForce RTX 3000 w wersji LHR (Lite Hash Rate) miały stanowić wybawienie dla graczy, którzy przez boom koparkowy i kopaczy nie mogli kupić sprzętu. Zasada była prosta – Nvidia przygotowała nowe wersje układów graficznych, w których wprowadzono algorytm sztucznie ograniczający osiągi kopania kryptowaluty Ethereum (przez co używanie kart do takich celów było nieopłacalne).

Zabezpiecznie początkowo zostało wprowadzono w nowych rewizjach kart GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 i GeForce RTX 3080, a potem pojawiło się także w modelach GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 12 GB i GeForce RTX 3080 Ti (nie było ono stosowane w topowych modelach GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3090 Ti).

Okazuje się, że programistom udało się złamać zabezpieczenie.

Złamali zabezpieczenia kart GeForce RTX 3000 LHR

O odblokowaniu kart GeForce RTX 3000 LHR mówiono już kilkukrotnie, ale do tej pory było to częściowe obejście zabezpieczeń (pozwalające uzyskać 60 - 70% wydajności).

NiceHash udostępnił nową wersję oprogramowania QuickMiner v0.5.4.0 RC, która pozwala odblokować pełną wydajność kart graficznych GeForce RTX 3000 LHR (za wyjątkiem najnowszych modeli GeForce RTX 3050 i GeForce RTX 3080 12 GB).

Są tutaj jednak pewne ograniczenia. Metoda działa tylko pod systemem Windows (Linux jeszcze nie jest obsługiwany) i póki co jest dostępna tylko dla algorytmu DaggerHashimoto (Ethash).

Czy kopanie kryptowalut znowu stanie się opłacalne?

Nasz redakcyjny kolega Wojtek postanowił się poświęcić i sprawdził jak to wygląda w praktyce.

Metoda rzeczywiście działa – na karcie GeForce RTX 3080 Ti udało mu się uzyskać wydajność prawie 117 MH/s (zablokowane karty osiągają jakieś 85 – 88 MH/s). W praktyce oznacza to, że odblokowanie pozwoli zwiększyć dochody z kopania o jakieś 40%.

Czy to oznacza, że kopanie kryptowalut znowu stanie się opłacalne? No właśnie nie do końca. Spadający kurs kryptowalut i rosnące ceny energii elektrycznej przekładają się na coraz niższą opłacalność wydobycia, więc nie spodziewamy się powrotu boomu na koparki kryptowalut (przynajmniej w najbliższym czasie).

Źródło: NiceHash, inf. własna