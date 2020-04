WRC 9 wprowadzi kilka istotnych nowości, dzięki którym rozgrywka ma dawać jeszcze więcej frajdy niż w (bardzo udanej) „ósemce”. Graficznych rewolucji jednak się nie spodziewajcie.

Pierwszy gameplay WRC 9 jasno daje do zrozumienia, że grafika będzie stać na wysokim poziomie, ale nie dojdzie do żadnej rewolucji względem odsłony z „ósemką” w tytule. Nie oznacza to jednak, że żadnych zmian nie będzie, bo pojawią się między innymi trzy nowe lokalizacje: Kenia, Japonia i Nowa Zelandia. Właśnie tej ostatniej (oraz Fordowi Fieście, Toyocie Yaris i Hyundaiowi i20) możemy przyjrzeć się na opisywanym zapisie rozgrywki. Oto on…

Zobacz pierwszy gameplay WRC 9, przedstawiający Nową Zelandię:

Oprócz wspomnianych lokalizacji, w WRC 9 pojawią się również poprawki, dzięki którym samochody będą zachowywać się bardziej realistycznie na różnych typach nawierzchni i przy różnej pogodzie. Twórcy obiecują także bardziej rozbudowany tryb kariery (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zespołu) oraz znacząco poprawione udźwiękowienie. Oczywiście możemy również liczyć na pełen kalendarz Rajdowych Mistrzostw Świata, wszystkie samochody i wszystkie zespoły ze stawki WRC, WRC 2, WRC 3 i Junior WRC.

Czy to wszystko brzmi dla was zachęcająco? Jeśli tak, to pamiętajcie, że gra WRC 9 zadebiutuje 3 września na PC, Xbox One i PlayStation 4, a w późniejszym terminie także na Xbox Series X, PlayStation 5 i Nintendo Switch.

Źródło: Nacon, Dark Side of Gaming

