Tak wygląda F1 2020. Ekipa Codemasters opublikowała pierwszy fragment rozgrywki z nadchodzącej gry poświęconej Królowej Sportów Motorowych.

Wreszcie możemy zobaczyć jak rzeczywiście wygląda gra F1 2020. Gameplay prezentuje pełne, mierzące niespełna 4260 metrów kółko na torze Zandvoort, na którym rozgrywane będzie GP Holandii. Materiał, oprócz jazdy widocznej z kilku różnych kamer, pokazuje też oprawę towarzyszącą zmaganiom, która fanom Formuły 1 na pewno wyda się znajoma. Niestety nie widzimy okrążenia wyścigu, a jedynie próbę czasową, ale na początek dobre i to.

Zobacz pierwszy gameplay F1 2020 – próba czasowa na torze Zandvoort:

Trudno oceniać po materiale z rozwojowej wersji gry, ale wygląda na to, że nie będzie rewolucji, ale już poprzednia odsłona prezentowała się naprawdę dobrze. W tym roku będzie najpewniej jeszcze ładniej. Oczywiście to nie grafika jest najistotniejsza – najważniejsze jest to, że w F1 2020 pojawi się mnóstwo nowości: od możliwości utworzenia własnego zespołu, przez dwuosobowy split-screen, po szerokie opcje konfiguracyjne.

To, co widzicie powyżej, to natomiast oficjalne okładki dwóch edycji F1 2020 – one również zostały opublikowane właśnie dzisiaj, wraz z gameplayem. Przypomnijmy przy okazji, że oprócz konsol PlayStation 4 i Xbox One, gra trafi również do usługi Google Stadia oraz na pecety (i jeśli interesuje was właśnie ta ostatnia wersja, to koniecznie sprawdźcie wymagania sprzętowe). Premiera odbędzie się 10 lipca.

Źródło: Codemasters, God is a Geek

