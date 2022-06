Czerwcowa pełnia tym razem z superksiężycem w roli głównej. Co to za zjawisko i dlaczego warto je zobaczyć?

Księżyc znajdzie się w pełni we wtorek 14 czerwca godzinie 13.52 i w Polsce podziwiać go w tej fazie możemy praktycznie od poniedziałku do środy. Zjawisko to potocznie nazywane jest Truskawkowym, Upalnym lub Różanym Księżycem. Dlaczego najbardziej spektakularny będzie z nocy z wtorku na środę?

Czerwcowa pełnia z superksiężycem

Pełnia Księżyca widoczna jest z Ziemi co 29 i pół dnia. W tym czasie ten naturalny satelita jest w stanie przemieścić się wokół naszej planety i nadrobić dystans, jaki Ziemia pokonała w swojej wędrówce wokół Słońca. To ostatnie jest niezbędne, aby Księżyc pokazał się ziemskiemu obserwatorowi w tej samej pełni światła słonecznego.

Tyle o kontaktach Księżyca z Ziemią dowiadujemy się w szkole i przy tej okazji jesteśmy potwornie oszukiwani. Nasza planeta i jej satelita tworzą układ, ale Księżyc tylko częściowo tańczy tak, jak Ziemia mu zagra.

Orbita Księżyca, źródło: NASA

Krąży wokół naszej planety po orbicie, która ma kształt elipsy, na dodatek zgodnej z płaszczyzną ekliptyki, a nie płaszczyzny równikowej Ziemi.

Co to jest superksiężyc?

W ten sposób bywają momenty, kiedy Księżyc jest od nas oddalony mniej lub bardziej. W apogeum dzieli go od Ziemi około 406 000 km, a w perygeum zbliża się na dystans około 364 000 km. To ponad 40 000 km różnicy i ziemscy obserwatorzy mogą mieć słuszne wrażenie, że Księżyc jest wyjątkowo maleńki lub ogromny.

Dwie pełnie Księżyca sfotografowane tym samym sprzętem. Po prawej w perygeum 9/08/2014, po lewej w apogeum 3/02/2015. Źródło: Uniwersytet Princeton, autor: Robert Vanderbe

Obecnie Księżyc osiągnie perygemu 15 czerwca o godzinie 1:23, podczas swojej pełni (syglizyjne perygeum układu Ziemia-Księżyc-Słońce). Oznacza to, że będzie widoczny jako superksiężyc. Jego tarcza będzie wyjątkowo jasna i duża, a kiedy znajdzie się nisko nad horyzontem podczas wschodu i zachodu, może zaoferować nam bajkowy spektakl.

Kiedy obserwować czerwcowy superksiężyc?

Przegapić superksięży jest trudno, ale najlepszym momentem na jego podziwianie będzie 14 czerwca w okolicach 21.20 podczas jego wschodu. Jeśli pogoda nie zawiedzie, doskonałe zdjęcia Księżyca wykonamy praktycznie przez całą noc i polując na bajkowe ujęcia warto brać pod uwagę także jego zachód. Rozpocznie się on się 15 czerwca w okolicach 4.40 rano. W środę po godzinie 22.30 Księżyc rozpocznie wschód ponownie i nadal będzie niesamowity, ale jego pełnia nie będzie już maksymalną.

Źródła: NASA, Space.com, timeanddate.com