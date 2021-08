Xiaomi cały czas stara się uprzyjemnić powrót do szkoły. Zgodnie z zapowiedziami, na polskim rynku lądują właśnie cztery nowości, które powinny przypaść do gustu także (bo chyba nie tylko) młodszym użytkownikom.

Hulajnoga Mi Electric Scooter 3 dostępna w Polsce

Największą gwiazdą dzisiejszej prezentacji była bez wątpienia hulajnoga Mi Electric Scooter 3, która ma spore szanse na rozgoszczenie się w gronie najbardziej godnych polecenia hulajnóg elektrycznych. W głównej mierze akcentowane są tutaj takie elementy jak zasięg do 30 km, maksymalna prędkość sięgająca 25 km/h (w trybie sportowym, poza nim są jeszcze tryby pieszego oraz standardowy) i nowy tylny hamulec - tarczowy z dwoma klockami oraz przemodelowany zintegrowany wyświetlacz.

Bardzo ważna jest jednak sama konstrukcja, bo względem poprzednich modeli z tej serii przeszła pewną metamorfozę. Zdecydowano się na 3-stopniowe składanie, które wedle zapewnień da użytkownikom jeszcze większy komfort. Wypada też wspomnieć, że rama została wykonana ze stopu aluminium lotniczego serii 6, a cała konstrukcja waży 13 kg.

O możliwościach Mi Electric Scooter 3 oraz różnicach względem poprzedniczek pisaliśmy już przy okazji jej światowej premiery. Tu dodajmy, że w Polsce nowa hulajnoga od Xiaomi będzie kosztowała 2099 złotych. Chyba, że ktoś załapie się na promocję (o której przeczytacie poniżej). Do wyboru przewidziano dwa warianty kolorystyczne - Gravity Grey i Onyx Black.

Przywitajcie też gamingowy Mi Router AX9000 i dwie pary słuchawek

O ile Mi Electric Scooter 3 może przydać się na dojazdy do szkoły, Mi Router AX9000 to już raczej urządzenie, po które będzie się sięgało raczej z myślą o czasie wolnym. Sam producent się o to zresztą stara, ponieważ przedstawia je jako router tworzony dla graczy.

Niewątpliwie może pochwalić się wpadającym w oko designem, ale co ma do zaoferowania od strony technicznej? Między innymi 12 anten, procesor Qualcomm i sieciowy procesor NPU. Nie bez znaczenia powinna okazać się też obsługa trójpasmowego Wi-Fi 6.

Listę nowości uzupełniają słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Pro oraz Redmi Buds 3 Pro. Mają zauważalnie inne kształty, aczkolwiek w obydwu przypadkach mowa o modelach całkowicie bezprzewodowych.

Mi True Wireless Earphones 2 Pro są douszne, Redmi Buds 3 Pro natomiast dokanałowe. Pierwsze ważą (z etui ładującym) 62 g, drugie nieco mniej bo 55 g. Producent mocno akcentuje w ich przypadku obsługę ANC.

Ceny nowych urządzeń Xiaomi

Coś z zaprezentowanych nowości wpadło Wam w oko? Jeśli tak to zapewne będziecie chcieli poznać ceny. Producent nie ukrywa informacji na ich temat, co wcale nie jest tu najlepszą wiadomością.

Okazuje się bowiem, że z okazji premiery przygotowana została promocja. Przez 24 godziny (do 1 września o 10:30) lub do wyczerpania zapasów wszystkie nowości dostępne są w niższych cenach. Po zakończeniu sprzedaży promocyjnej ceny wrócą do domyślnych wartości.

hulajnoga Mi Electric Scooter 3 za 1999 złotych (zamiast 2099 złotych)

router AX 9000 za 1099 złotych (zamiast 1299 złotych)

słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Pro za złotych 399 (zamiast 449 złotych)

słuchawki Redmi Buds 3 Pro za 249 złotych (zamiast 299 złotych)

Źródło: Xiaomi