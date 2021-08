Rozglądasz się za smartfonem? Bierzesz pod uwagę, że tym razem sięgniesz po jeden z modeli Xiaomi? Jeśli odpowiadasz twierdząco, to być może zainteresują Cię najnowsze promocje.

Smartfony Xiaomi w niższych cenach

Pisaliśmy ostatnio o promocjach Xiaomi na Back to School. Można było znaleźć wśród nich również smartfony, aczkolwiek producent poświęcił sporo uwagi również innym urządzeniom. W tym przypadku jest już inaczej, ponieważ mowa wyłącznie o telefonach.

Od wczoraj do 2 września trwa wyprzedaż kilku modeli Redmi i Xiaomi. Są wśród nich propozycje z najniższej półki cenowej, ale również smartfony do 1000 złotych, a to przecież bardzo często poszukiwany towar. Jeśli na liście znajdziecie coś dla siebie to odnotujcie, że promocja obowiązuje w stacjonarnych i internetowych sklepach Xiaomi oraz w wybranych sieciach z elektroniką.

Redmi 9C 64 GB za 499 złotych

Redmi 9 32 GB za 549 złotych

Redmi 9T 128 GB za 749 złotych

Note 10 64 GB za 799 złotych

Note 10 128 GB za 899 złotych

Note 8 Pro 64 GB za 899 złotych

Note 8 Pro 128 GB za 999 złotych

Note 9 Pro 64 GB za 1099 złotych

Note 9 Pro 128 GB za 1199 złotych

48 godzin na zakup Mi 10T w promocji

Jeśli natomiast ktoś jest w trakcie poszukiwań czegoś wydajniejszego i bardziej zaawansowanego, producent zdecydował się również na obniżkę cen Mi 10T. I to w dwóch wariantach do wyboru. Tyle tylko, że tutaj trzeba będzie szybciej podejmować decyzję o ewentualnym zakupie, bo promocja na ten model potrwa jedynie 48 godzin - od 30 do 31 sierpnia.

Mi 10T 6 GB + 128 GB za 1499 złotych (zamiast 1999 złotych)

Mi 10T 8 GB + 128 GB za 1699 złotych (zamiast 2199 złotych)

Przypomnijmy w tym miejscu, że Mi 10T w przyszłym miesiącu stuknie rok obecności na rynku. W promocyjnych cenach może kusić, jego obudowa skrywa przecież wciąż bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865 i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1, a poza tym można liczyć tu między innymi na 6.67-calowy wyświetlacz Full HD+ z częstotliwością odświeżania 144 Hz i funkcją AdaptiveSync pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 5, baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33W, głośniki stereo i obsługę sieci 5G.

Źródło: Xiaomi