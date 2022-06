Fani współprodukowanego przez Ridleya Scotta Wychowane przez wilki nie będą zachwyceni to informacją. Wygląda jednak na to, że 2. sezon serialu okaże się tym ostatnim. Przynajmniej na łamach HBO Max.

To koniec Wychowane przez wilki?

Impulsem dla zajęcia przez HBO Max oficjalnego stanowiska w tej sprawie była seria wpisów na Twitterze autorstwa Abubakara Salima (Ojciec), który ogłosił:

To nic dziwnego, zwłaszcza po informacji o fuzjach i tym, co dzieje się w Warnerze, że wiele programów nie doczekało się dokończenia swoich fabuł. Niestety, jednym z tych spektakli jest "Raised by Wolves". Na razie nic nie zostało podane do publicznej wiadomości. A jest ku temu powód. Ważny powód. Jednym z nich chcę się teraz z Wami podzielić. Jest nadzieja.

W dalszej części wypowiedzi, rozżalony aktor podkreślił wyjątkowość sytuacji, w której znalazła się cała ekipa twórców:

Mamy w pełni rozwiniętą i zaplanowaną fabułę [...], niesamowite przyjęcie ze strony krytyków i recenzentów, a co najważniejsze, bazę społeczności, która jest tak silna na arenie międzynarodowej, że nie można jej zignorować.

Wyraził też nadzieję na wsparcie ze strony fanów tytułu:

Powód anulowania nie został ogłoszony, a to dlatego, że wciąż istnieje szansa, że historia może być kontynuowana i dokończona w nowym domu. I tu właśnie wkraczacie Wy wszyscy. Nie da się ukryć, że żyjemy w czasach, w których siła głosu społeczności może spowodować zmiany [...]. Dlatego proszę o działanie. Widzę czystą miłość, pasję i pytania (zbyt wiele), które codziennie pojawiają się na Twitterze w związku z RBW. Teraz proszę Was, abyście nadal, a nawet z jeszcze większym zapałem, okazywali tę szczerą miłość tu, tam i wszędzie, gdy będziemy szukać nowego domu.

Pytanie, czy będzie sezon 3. Wychowane przez wilki, pozostaje więc wciąż aktualne.

Co na to HBO Max?

Ostatecznie w sprawie stanowisko zajęło również HBO Max, które w oświadczeniu dla Variety mówi:

Chociaż nie będziemy kontynuować prac nad trzecim sezonem serialu "Wychowane przez wilki", jesteśmy niezmiernie wdzięczni wspaniałej obsadzie i ekipie, naszym twórcom Aaronowi Guzikowskiemu, Ridleyowi Scottowi, Davidowi W. Zuckerowi i całemu zespołowi Scott Free Productions za ich piękny kunszt i wyjątkową umiejętność zanurzenia fanów w świecie Kepler-22b.

Co myślicie o tej sytuacji? Dołączycie do głosów poparcia na rzecz powstania nowego sezonu Wychowane przez Wilki?

Źródło: Twitter, Variety, fot. HBO Max