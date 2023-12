Czy aparat w telefonie cię podgląda? Możesz to łatwo sprawdzić

Czy wiesz, że aparat w twoim smartfonie może cię podglądać? Tak, to prawda. Niektóre strony internetowe i aplikacje mogą wykorzystywać kamerę w twoim telefonie do śledzenia twojej aktywności.

W tym artykule podpowiemy, jak sprawdzić, czy ktoś nas podgląda przez kamerę w smartfonie i jakie kroki podjąć, aby się przed tym zabezpieczyć.

Niestety, zdarza się, że aparat w telefonie może cię podglądać. Jest to możliwe, gdy udzielasz niektórym aplikacjom lub stronom internetowym zgody na dostęp do kamery. Część z nich rzeczywiście potrzebuje dostępu do aparatu, aby prawidłowo funkcjonować, jak na przykład komunikatory. W ich przypadku zwykle jest to bezpieczne i pozwala wysyłać znajomym zdjęcia i inne obrazu. Niektóre aplikacje wcale nie potrzebują dostępu do kamery, a i tak żądają przekazania do niej dostępu. Jak w kilku prostych krokach zablokować dostęp do kamery na smartfonach z Androidem?

Zastanawiasz się, jak sprawdzić, czy ktoś cię podgląda przez kamerę w smartfonie?

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy aparat w telefonie cię podgląda. Może to robić, na przykład, po udzieleniu niektórym stronom internetowym zgody na dostęp do kamery. Jeśli jesteś użytkownikiem telefonu z systemem Android, musisz wejść w przeglądarkę, z której korzystasz i kliknąć ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu. Następnie wybierz Ustawienia, a potem Ustawienia witryn. Znajdź pozycję Kamera.

Po kliknięciu wyświetli się lista stron, które mają dostęp do twojego aparatu i mogą cię podglądać. Jeśli chcesz usunąć z listy strony, z których nie korzystasz i którym chcesz odebrać dostęp do kamery, kliknij na adres i wybierz opcję Blokuj.

Podobnie musisz postąpić w przypadku aplikacji. Wejdź w Ustawienia telefonu, a następnie wybierz pozycję Aplikacje. Znajdź Uprawnienia aplikacji, a potem wybierz Aparat. Zobaczysz listę aplikacji, które mają dostęp do kamery. Po kliknięciu ikony danej aplikacji możesz wybrać opcję Blokuj, jeśli nie chcesz, aby dana aplikacja korzystała z aparatu.

Jeśli aparat w telefonie cię podgląda, możesz podjąć jeszcze kilka kroków, aby lepiej chronić swoją prywatność. Możesz zmienić kilka ustawień telefonu, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. W tym celu wystarczy ograniczyć działanie aparatu w tle. Jak to zrobić?

Uruchom Sklep Play, a następnie kliknij swoje zdjęcie profilowe (w górnym rogu po prawej stronie). Przewiń listę w dół i wyszukaj zakładkę Pomoc i opinie. Znajdziesz tutaj sekcję Usuwanie zainstalowanych aplikacji, a w niej napis Kliknij, by otworzyć ustawienia aplikacji, który należy kliknąć. Z wyświetlonej listy wybierz Aparat, a następnie Ustawienia zaawansowane i Bateria. Zaznacz opcję Ograniczenie działania w tle i potwierdź wybór, używając przycisku Wprowadź ograniczenia. Po tym procesie aparat przestanie działać w tle, co sprawi, że nie będzie cię podglądać. Nadal będzie można go używać do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Musisz też pamiętać, aby zmienić ustawienia, które pozwolą telefonowi zmieniać ustawienia systemowe. Będąc w ustawieniach aplikacji Aparat (w Ustawieniach > Informacje o aplikacji), na samym dole listy znajdź zakładkę Modyfikowanie ustawień systemu. Przesuń suwak na pozycję wyłączoną.