Zapowiedź nowej gry o przygodach Jamesa Bonda była sporą niespodzianką. IO Interactive twierdzi, że widzi tu duży potencjał i kto wie, czy skończy się tylko na jednym tytule.

IO Interactive może stworzyć trylogię o przygodach Jamesa Bonda

Ostatnie tygodnie są dla IO Interactive niezwykle radosne. Dzięki bardzo udanej udanej premierze gry Hitman 3 cała ekipa powinna mieć dodatkową motywację do realizacji ambitnych planów na przyszłość. A te obejmują między innymi prace nad zapowiedzianym w listopadzie Project 007. To roboczy tytuł gry, która pozwoli wcielić się w słynnego agenta, jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci kina.

Bliższych szczegółów związanych z Project 007 nie poznaliśmy i zapewne jeszcze przez pewien czas się to nie zmieni. Hakan Abrak, prezez IO Interactive posłużył się w ostatnim wywiadzie określeniem mówiącym o pracach nad „całkowicie oryginalną historią”. Tym samym potwierdzając wcześniejsze sugestie, iż nie zobaczymy tu nawiązań do któregoś ze znanych filmów. Jednocześnie dodał, że potencjał jest tu tak duży, iż „można łatwo wyobrazić sobie, że ostatecznie może wyjść z tego trylogia”.

IO Interactive urośnie, ale Project 007 trzeba będzie poczekać

Jednocześnie od samego początku padają zapowiedzi, iż będzie to najbardziej ambitna produkcja w historii IO Interactive. Taka, która wciągnie graczy na długie godziny, a jednocześnie sprawi, że EON Productions będzie zadowolone ze współpracy właśnie z IO Interactive (gra jest licencjonowana).

Skala projektu sprawia, że IO Interactive będzie musiało się rozrosnąć. Obecnie składa się głównego studia z siedzibą w Kopenhadze oraz otwartego w 2019 roku studia w Malmö. W sumie zatrudniają one 200 osób, ale Hakan Abrak sugeruje, że w kolejnych latach jego ekipa będzie liczyła ponad 400 osób.

Zaintrygowała Was zapowiedź Project 007? Czy podobnie jak Hakan Abrak widzie tutaj potencjał na trylogię? Niezależnie od odpowiedzi wypada nastawiać się na to, że premiera odbędzie się nie za kilka miesięcy, ale być może za kilka lat. Wciąż opóźniany film No Time to Die powinien mimo wszystko zadebiutować wcześniej.

