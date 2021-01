Hitman 3 dowodzi, że są serie, które mimo wielu lat na karku nie nudzą się graczom. Najnowsza część przygód Agenta 47 spodobała się nie tylko recenzentom.

Rekordowy debiut gry Hitman 3

Pisaliśmy już o tym, iż Hitman 3 zebrał bardzo dobre recenzje. Średnia not sięgnęła 88%, a niektórzy pokusili się nawet o stwierdzenia, że jest to jedna z najlepszych odsłon całego cyklu. Trudno stwierdzić, czy właśnie to przekonało graczy, ale ci bardzo licznie decydują się na zakup gry. Można tak to określać, bo chociaż nie podano dokładnych danych to IO Interactive pochwaliło się, że Hitman 3 miał największą cyfrową premierę w historii serii.

HITMAN 3 has arrived!



And it's the biggest digital launch in franchise history. pic.twitter.com/7j8rDkEhAa — IO Interactive (@IOInteractive) January 22, 2021

Hitman 3 dostanie obsługę ray tracingu, prace trwają

Wiele dobrego mówi się o tym tytule nie tylko w odniesieniu do rozgrywki, ale też do kwestii technicznych. Nie zanosi się na to, aby IO Interactive miało wiele pracy nad poprawkami, ale nie znaczy to, że cała ekipa udała się na urlop. Aktualnie przynajmniej jej część zajmuje się czymś, o czym wspominano jeszcze przed premierą, a mianowicie wprowadzeniem obsługi ray tracingu. Można spodziewać się go nie tylko na PC, ale też na nowych Xboxach.

„To wspaniale, że GPU z serii Xbox Series X / S obsługuje sprzętowo ray tracing. Zaczęliśmy już pracować nad technologią RT dla renderera w naszym silniku Glacier, a gdy zostanie ona uznana za gotową to na pewno oddamy ją do dyspozycji właścicieli tych konsol.” - Maurizio de Pascale, CTO IO Interactive

Przypomnijmy, że lista platform docelowych jest tutaj dość obszerna, bo Hitman 3 trafił na PC (Epic Games Store) oraz konsole Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5, a także Nintendo Switch. Poza tym jest dostępny także w ramach usługi Google Stadia. Kupiliście? Jak oceniacie?

