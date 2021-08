Latem, zwłaszcza jeśli pogoda dopisuje i temperatury zaczynają osiągać naprawdę wysokie wartości, klimatyzacja jest dla wielu osób prawdziwym wybawieniem. Czy poza chłodem może też ochronić przed wirusami i bakteriami?

Hisense Energy Pro w walce z SARS-CoV2

Z kilku względów, także z racji cen, klimatyzator nie jest już czymś nieosiągalnym. Mało kto myśli jednak przy zakupie tego typu urządzenia o tym, czy jest w stanie zagwarantować coś więcej niż tylko (albo aż) ulgę od doskwierających upałów. A jest.

Żyjemy w czasach zagrożenia pandemicznego, zwracamy zatem większą uwagę na higienę. Firma Hisense chwali się modelami inteligentnych klimatyzatorów serii Energy Pro, które wyróżnia certyfikowana technologia Hisense HI-NANO oczyszczająca powietrze z bakterii i wirusów, w tym SARS-CoV2.

Powołując się na francuskie laboratorium Texcell, producent podaje, iż klimatyzatory Hisense serii Energy Pro aż w 93,54% usuwają z powietrza wirusa SARS-CoV-2 i to w ciągu zaledwie dwóch godzin. Pozwala na to przede wszystkim wysokie stężenie jonów dodatnich i ujemnych (do 1 mln/cm3), które mają działanie silnie utleniające i wysoce reaktywne. W praktyce wygląda to tak, że jony przywierają do powierzchni bakterii lub wirusa, powodując utratę ich aktywności, po to by przekształcić je w nieszkodliwe cząsteczki wody.

AI Smart, oszczędność energii i cicha praca

Urządzenia cechują się również funkcją AI Smart, która automatycznie dostosowuje temperaturę powietrza i intensywność nawiewu. Ustawieniami można również sterować przez smartfona, przy pomocy aplikacji HiSmart Life (klimatyzator podłącza się do domowej sieci Wi-Fi). Jest to szczególnie przydatne zwłaszcza w upalne dni, gdy możemy zadbać o komfortową temperaturę pomieszczeń przed powrotem do mieszkania lub domu. Wykorzystywana jest tu również technologia Hisense TMS (Comfort Control System) służąca do obliczania parametrów środowiska panującego wewnątrz pomieszczeń, aby najlepiej dostosować warunki.

Hisense podkreśla przy tym, że w swoich produktach kładzie nacisk nie tylko na wygodę użytkowania, ale również na innowacje przyjazne środowisku. Uwidacznia się to nie tylko przy oszczędności energii w trybie stand-by, gdzie klimatyzatory serii Energy Pro zużywają zaledwie 1W. Omawiane modele pracują przy tym na czynniku chłodniczym R32. Wygodzie użytkowników oraz otoczeniu sprzyja dodatkowo bardzo niski poziom hałasu - zaledwie 19 dB w trybie wentylacji i 27 dB w trybie chłodzenia.

Korzystaliście w tym sezonie z klimatyzatora?

Źródło: Hisense